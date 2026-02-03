高雄美濃大峽谷案偵結 黃彥毓：柯志恩屢次烏龍能當市長?

美濃大峽谷案偵結，高市議員黃彥毓想起柯志恩的「烏龍爆料」。（黃彥毓團隊提供）

美濃大峽谷案偵結。民進黨高雄市議員黃彥毓想起國民黨高雄市長參選人柯志恩，曾帶著涉案人士會勘現場、又再三烏龍爆料，質疑這樣能當高雄市長？

黃彥毓今指出，司法調查證明，政治人物不該在案情未明前就急著作秀、搶話語權，更不該帶著被認定涉案的人士高調會勘、對外放話，他對柯志恩的判斷力與政治風險意識感到憂心。

黃彥毓進一步表示，柯志恩當時不僅在案情尚未釐清前，帶隊前往美濃現場對市府大肆指控，還與後來被司法偵辦的相關人士同框會勘，如今隨著案件偵結，整個過程回頭看來，只剩下滿滿的政治操作痕跡。

他質疑柯志恩，若連最基本的對象判斷、事實查證都做不到，未來如何處理更複雜的市政與公共安全問題？且這並非柯志恩第一次在高雄議題上「先開砲、再翻車」。

黃彥毓提及，先前小港大坪頂瀝青暫置案，柯志恩同樣未搞清楚法令與程序，便大動作指控違法開挖，結果事後證明該案合法合規，還一度打到協助陳情的國民黨高市議員，成為地方趣談。

黃彥毓強調，今年柯志恩將代表國民黨角逐高雄市長，市民有權用更高標準檢視她的政治判斷與治理能力，高雄需要的是能夠尊重司法、熟悉法令、謹慎處理公共議題的市長，而不是動輒帶著錯誤資訊下鄉作秀、把司法案件當成政治舞台的人。

他反問，連地方工程與環境案件都屢屢看錯、說錯、站錯邊，柯志恩憑什麼說自己準備好治理高雄？高雄不需要一位「翻車王市長候選人」，更不該被一次又一次的烏龍爆料拖著走。

