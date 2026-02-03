為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄美濃大峽谷案偵結 黃彥毓：柯志恩屢次烏龍能當市長?

    2026/02/03 17:12 記者王榮祥／高雄報導
    美濃大峽谷案偵結，高市議員黃彥毓想起柯志恩的「烏龍爆料」。（黃彥毓團隊提供）

    美濃大峽谷案偵結，高市議員黃彥毓想起柯志恩的「烏龍爆料」。（黃彥毓團隊提供）

    美濃大峽谷案偵結。民進黨高雄市議員黃彥毓想起國民黨高雄市長參選人柯志恩，曾帶著涉案人士會勘現場、又再三烏龍爆料，質疑這樣能當高雄市長？

    黃彥毓今指出，司法調查證明，政治人物不該在案情未明前就急著作秀、搶話語權，更不該帶著被認定涉案的人士高調會勘、對外放話，他對柯志恩的判斷力與政治風險意識感到憂心。

    黃彥毓進一步表示，柯志恩當時不僅在案情尚未釐清前，帶隊前往美濃現場對市府大肆指控，還與後來被司法偵辦的相關人士同框會勘，如今隨著案件偵結，整個過程回頭看來，只剩下滿滿的政治操作痕跡。

    他質疑柯志恩，若連最基本的對象判斷、事實查證都做不到，未來如何處理更複雜的市政與公共安全問題？且這並非柯志恩第一次在高雄議題上「先開砲、再翻車」。

    黃彥毓提及，先前小港大坪頂瀝青暫置案，柯志恩同樣未搞清楚法令與程序，便大動作指控違法開挖，結果事後證明該案合法合規，還一度打到協助陳情的國民黨高市議員，成為地方趣談。

    黃彥毓強調，今年柯志恩將代表國民黨角逐高雄市長，市民有權用更高標準檢視她的政治判斷與治理能力，高雄需要的是能夠尊重司法、熟悉法令、謹慎處理公共議題的市長，而不是動輒帶著錯誤資訊下鄉作秀、把司法案件當成政治舞台的人。

    他反問，連地方工程與環境案件都屢屢看錯、說錯、站錯邊，柯志恩憑什麼說自己準備好治理高雄？高雄不需要一位「翻車王市長候選人」，更不該被一次又一次的烏龍爆料拖著走。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播