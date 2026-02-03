為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    放棄中國國籍遭拒 ?內政部：李貞秀應提出佐證證明

    2026/02/03 16:55 記者李文馨／台北報導
    中配立委李貞秀宣誓就職不分區立委，報到後受訪秀出中華民國護照。（記者廖振輝攝）

    民眾黨新科立委李貞秀今天宣誓就職，由於她原先具有中華人民共和國籍，可否行使立委職權備受關注。內政部回應，若李貞秀遭拒絕受理放棄國籍，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前，已著手辦理放棄中國國籍，內政部今日再函請立法院秘書長，協助提供已辦理的佐證資料。

    李貞秀上午報到後受訪表示，賴政府未比照兩岸人民關係條例，要求中配適用國籍法，為此她特地飛回出生地、中國湖南省衡陽市衡南縣，先後赴縣級、市級公安局辦理放棄國籍，但不被受理；如同陸委會所言，沒有中配因為台灣身分，成功放棄中華人民共和國國籍。

    內政部今天下午透過新聞稿表示，擔任我國民選公職即應遵守我國「國籍法」第20條規定，提出已於就（到）職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

    內政部指出，「國籍法」第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外之國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家之單一忠誠義務。

    內政部表示，已於115年1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室。另因其說明已向中國大陸辦理放棄國籍，今天再函請立法院秘書長協助提供已辦理之佐證資料。

