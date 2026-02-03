林佳龍：台美關係決定台灣生存發展 邦交國也無法比擬

外交部長林佳龍出席第34屆台北國際書展，『台灣光華雜誌見證蛻變，分享世界的光華』開幕典禮致詞，會中致詞。（記者田裕華攝）

外交部長林佳龍今（3）日上午指出，經濟繁榮夥伴對話（EPPD）最重要的成果為台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。林佳龍下午於台北國際書展進一步強調台美關係的重要性，指出其他國家無論有無邦交，都不像台美關係能決定台灣生存與發展。

林佳龍今日赴台北國際書展，先後出席國史館舉辦的「台灣關係法與台美關係發展」《美國國家安全與對台政策檔案選譯》（六）-（八）新書發表暨座談會，以及台灣光華雜誌舉辦的「2026台北國際書展：見證蛻變，分享世界的光華」開幕式。

林佳龍於國史館座談會致詞表示，歷史是一面鏡子，能從過去看見未來，常說「台美關係堅若磐石」，這個「磐石」便是台灣關係法與6項保證，如今6項保證已經過美國國會立法，不僅只是行政上的保證。

林佳龍強調，「台美關係涉及台灣的生存與發展，其他國家無論有邦交、無邦交，都不像台美關係會決定台灣的生存與發展」。

林佳龍也重提，今日上午宣布的台美歷史罕見地簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，是重要里程碑，且當中將台美關係定義為「共生夥伴關係」；關稅談判、矽盛世、台美經濟繁榮夥伴對話，分別是過去幾年來的3階段發展。

自嘲遭中共批「削尖腦袋到處鑽營」 林佳龍：對比過去出不去、外長今能到訪多國

林佳龍在光華雜誌開幕式致詞時則自嘲提及，由於他東京、菲律賓、G7跑透透，「中共說我削尖腦袋到處鑽營」，也代表對比過去外長都「出不去」，如今可以到訪許多國家。能有此成就正是因為大家都喜歡台灣，且台灣的重要性能帶來更美好的世界。

林佳龍指出，台灣位居印太第一島鏈最前線，有些人說美國在保護台灣，但「台灣也在保護全世界」，台灣在第一島鏈「站衛兵」，24小時沒有休息。他也開玩笑稱，「（其他國家）應該要付一點（錢）給台灣」，當然台灣也要有防衛自己的決心與能力，要有國防預算。

