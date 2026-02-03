賴總統喊話在野黨 謝龍介：做總統近2年沒有一點進步

國民黨立委謝龍介。（資料照）

賴清德總統今日喊話在野黨，不能忘記身為國會最大在野黨應盡的責任，特別是在面對中國威脅時，不能不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的」。國民黨立委謝龍介表示，賴總統顯然不想與在野黨和解，說一套做一套，明的一套，私底下又一套，已經做總統將近2年了，還是沒有一點進步。「我是因為跟總統還有一點點交情，所以敢說他兩句」。

藍白在立法院持續阻擋中央政府總預算及國防特別預算的審查，並強推「中天條款」、「不當黨產條例」及助理費等爭議修法，賴總統昨也喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓相關預算儘速完成審議相關預算。

請繼續往下閱讀...

對此，謝龍介表示，朝野攻防，怎麼會總統要院長來評理，如果要讓院長發揮功能，賴總統當台南市長的時候，234天不到議會備詢，不是也發揮了很大的功能？「從你不進議會至今已經12年，為什麼總統你還是原性不改，你當年沒進議會，市政府有失去功能嗎？」

謝龍介說，而且賴政府是不依法編列預算，在野黨就發揮人民授與的權力來監督預算，立法院三讀通過的法律，不依法編列，只想要掏空，在野黨當然是嚴格審查。賴總統要求韓國瑜「發揮功能」，韓國瑜很有君子風度，沒有對總統口出惡言，「我是因為跟總統還有一點點交情，所以敢說他兩句」。

謝龍介指出，今天的賴總統就是不斷的藉由這些矛盾，擴大他的政治利益，顯然他不想與在野黨和解，說一套做一套，明的一套，私底下又一套，已經做總統將近2年了，還是沒有一點進步，「總統你如果還要繼續沉迷於40％，那恐怕對於你未來2028年危機會慢慢出現」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法