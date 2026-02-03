立委李貞秀未放棄中國籍 汪浩：立院須免除公職！

中配立委李貞秀宣誓就職不分區立委，報到後受訪秀出中華民國護照。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3日）宣誓就職時一度脫口稱：「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤，更秀出交通票紀錄證明她曾親赴對岸放棄國籍未果。對此，名嘴汪浩表示，立法委員是憲政核心公職，資格必須高度明確、嚴格一致，並強調這不是苛刻，而是最基本的法治底線，立法院必須免除李貞秀公職！

汪浩在臉書PO文表示，李貞秀不能擔任立法委員，這起爭議其實一點都不複雜，因為關鍵不在情感，而在法律。依《國籍法》第20條規定，凡取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，立法委員亦在其列。法律沒有模糊空間，也沒有「例外條款」，更不以當事人自我認同或政治宣示為判準。

汪浩指出，李貞秀在受訪過程中已清楚說明，她曾嘗試放棄中華人民共和國國籍，但中國方面不受理，亦即在法律事實上，她仍無法完成「單一國籍」的要件。無論她是否持有中華人民共和國護照、是否主觀認同中華民國，只要客觀上仍被視為具有中國國籍，就已觸及法律紅線。

汪浩續指，因此，問題不在她「愛不愛台灣」，而在她「符不符合資格」。國籍法是資格法，不是忠誠度測驗，更不是政治表態比賽。若因同情個案處境、政治壓力或輿論操作而選擇性解釋法律，真正被破壞的，是法治本身。

汪浩直言，立法委員是憲政核心公職，資格必須高度明確、嚴格一致。若明知不符卻仍放行，不只是為個人開後門，而是為整個制度開破口。依法行政、依法任免，才是對國家負責。這不是苛刻，而是最基本的法治底線，立法院必須免除李貞秀公職！

