    國際書展「在台閱讀香港」專區開幕 陸委會：守護人文價值

    2026/02/03 16:25 記者陳鈺馥／台北報導
    2026台北國際書展今日登場，陸委會主委邱垂正出席「在台灣閱讀香港」專區開幕式致詞時表示，陸委會一向高度重視台港交流，我們相信文化是最溫柔的，也能在變動時代中，守護自由尊嚴及人文價值，讓民主社會的精神，持續的延續與深化。

    邱垂正指出，台灣和香港都使用繁體中文書寫，有共同的語言習慣及文化背景，閱讀彼此的作品是能夠促進台港理解，尋求文化共鳴的重要方式。特別是許多來台移居的香港朋友們，也用各種影像、文字、藝術，記錄他們在台灣的生活點滴，這些作品也在台灣被閱讀、被討論，成為連結台港兩地的共同記憶。

    邱垂正介紹，這次「在台灣閱讀香港」活動共集結了32場講座，以及60本近年出版的香港重要作品，從文學、影像、視覺設計、城市記憶、跨境書寫，呈現香港文化的流動跟變遷當中的多元樣貌。它不僅是一場書展活動，也是一個不同世代、背景的讀者能夠安心閱讀、自帶對話、深入思考的重要平台。

    邱垂正強調，陸委會一向高度重視台港交流，特別是在文化、教育、青年層面的連結。我們相信文化是最溫柔，同時也最具有深遠的力量，透過閱讀對話不僅可拉近彼此的距離，也能夠在變動的時代當中，守護自由尊嚴及人文價值，讓民主社會的精神，可以持續的延續與深化。

    邱垂正也說，期待這個專區讓台灣社會對香港有更立體深刻的理解，也讓在台港人與創作者能夠在這裡被聽見、被尊重、被珍惜，持續累積台港之間的文化能量，為未來更長遠、更穩固的交流關係，建下更穩固的基礎。

    台港經濟文化交流策進會董事長賴秀如表示，台灣現在是華文世界唯一享有百分之百言論自由、出版自由、新聞自由的國家，我們非常珍惜這樣的地位。這次書展特別展出60本香港作家在台灣出版的新書，策進會有這個機會來舉辦這次活動，也是因為有陸委會大力的支持，台港之間的文化會越來越深遠。

