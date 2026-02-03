輿論大炸鍋！傅崐萁發紅包被拍急喊：不要照相

傅崐萁出席宮廟尾牙加碼發紅包，卻制止別人拍攝。（圖翻攝自八炯Threads）

去年花蓮馬太鞍溪溢流，光復鄉洪災釀19死5失蹤悲劇。時至今日災民還在苦等著重建家園。而今流出一段立委傅崐萁出席地方宮廟尾牙大方發紅包，結果發現有人在拍攝趕忙制止的影片，災民家園建設有待改善之際，卻見「傅氏王朝」忙著發紅包，讓輿論大炸鍋！

網紅「八炯」昨天（2日）下午在Threads分享一段影片，可以看到立委傅崐萁出席花蓮吉安鄉「聖南宮」舉辦的尾牙宴席，傅崐萁在台上與宮廟的人談笑風生、勾肩搭背，還宣布由他加碼30份紅包，每包1000元，炒熱現場氣氛。但隨後宮廟和傅崐萁助理注意到台下有人在拍攝，趕忙揮手示意放下手機，急喊「不要照相」，鏡頭外也能聽見有其他民眾窸窸窣窣互相提醒「不可以照相」。

這段影片曝光後引來數十萬名網友關注，「傅家真的有在管災民嗎？」、「為什麼不能照相？政治人物跑基層最愛宣傳不是？」、「300億都花在這裡綁樁，不能拍」、「他是拿他自己的錢嗎？他已經不是縣長了，沒有特支費，他哪來的錢可以發紅包？」、「真的太誇張了，根本就是變相買票！」、「這種好事為什麼不能宣傳？就是心裡有鬼！」、「重建光復的300億花在這裡？」、「300億怎花的！請傅崐萁說清楚！」、「花蓮的宮廟就是這樣挺傅氏集團的」。

事實上不只傅崐萁，據《民視新聞網》報導，花蓮大家長徐榛蔚昨天出席秀林鄉景美村的基層座談會時，也宣布加碼發放價值1000元的禮券共100包。民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，不管是傅崐萁、徐榛蔚還是傅氏王朝在背後撐腰出來選下屆縣長的游淑貞，最近在多場尾牙活動都有加碼發紅包的情形，如果以數十場，甚至上百場活動來算，加碼金額恐高達上千萬，大家當然會質疑這筆錢到底從哪來，他們有必要向外界交代清楚。

