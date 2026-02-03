國民黨加碼「兩岸是親人」 Kolas批：政治人物不應將認同當籌碼

前總統府發言人Kolas Yotaka3日在TiBE台北國際書展的獨立出版聯盟「公民讀字區」，在實體巴士上舉辦「中共最不想看的書！禮物：一本關於台灣認同的書分享會」，與前華視總經理莊豐嘉及讀者對談。（記者陳逸寬攝）

針對國民黨主席鄭麗文近日聲稱「台灣人也是中國人」、副主席蕭旭岑昨啟程訪中前加碼喊話「兩岸本來就是親人」，前總統府發言人Kolas Yotaka今（3日）重砲反擊，直言台灣政治人物不該拿「認同」當作向中國換取和平的籌碼，更示警「認同錯亂」已是台灣重大的國安危機。

Kolas Yotaka今天下午現身台北國際書展，於獨立出版聯盟的「公民讀字巴士」舉辦「禮物：一本關於台灣認同的書」新書分享會。講座由前華視總經理莊豐嘉主持，在獨立出版聯盟名為「讀字巴士」的實體遊覽車上舉辦。談及新書取名「禮物」（Gift），Kolas解釋，「Gift」在英文既是禮物也是「天賦」，台灣多元族群共存的樣貌就是上天給這塊土地的天賦。她指出，許多人從小被課本、現在被隔壁國家告知「你是誰」，把這份天賦丟在地上，甚至中國國台辦在她新書發表後便發出嚴詞痛批，只因她說出「世界上不存在中華民族」。

對於國民黨高層近期頻頻高喊「我是中國人」、「兩岸是親人」等論述示好中國，Kolas說，雖然認同是個人自由，一般民眾可以說自己是中國人、新疆人或新住民，但政治人物對台澎金馬的選民有政治責任。

「當政治人物拿著『和平』這頂大帽子蓋在台灣人頭上，說要中共不打過來的唯一解方，不是增加國防預算，而是跟習近平說『我是中國人』，這完全是謬論」，Kolas指出，獲取和平的手段絕非讓渡自己的認同，習近平用船堅炮利威脅台灣，這不是正常的溝通管道；若台灣選出的總統或立委為了迎合中國而自稱中國人，形同上了中共的當。

Kolas進一步引用美國政壇為例，指出美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）是古巴後裔、美國總統川普祖父是德國人，但他們都驕傲自稱美國人、強調美國優先；反觀台灣部分政治人物還在玩弄「Republic of China」的文字遊戲，無視台灣治權僅及台澎金馬、已非包含「漢滿蒙回藏」的中華民族概念。

「認同是國家安全的重要元素」，Kolas強調，如果人民的認同左右搖擺，就會選出左右搖擺、認同混亂的國會、總統，不該通過的法案、遭擱置的預算等等，都將危及台灣生存。她呼籲台灣人拆開這份多元認同的「禮物」，認清台灣真實的樣貌，才能在國際上站穩腳步，不再受制於人。

