李貞秀脫口「我只有中國籍」 林楚茵轟：暴露自己是中共代言人

民進黨立委林楚茵發文痛批，李貞秀一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3）日宣誓就職時一度脫口稱：「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤，更秀出交通票紀錄證明她曾親赴對岸放棄國籍未果。對此，民進黨立委林楚茵發文痛批，李貞秀一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是「口誤」能輕輕帶過的嗎？不符資格就該依法解職，請立法院和韓國瑜院長不要讓違法不符規定的人就職。

林楚茵質疑，什麼叫真心話藏不住？民眾黨立委李貞秀面對媒體詢問，脫口而出：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」領中華民國薪水、當中華民國立委，結果一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是口誤能輕輕帶過的嗎。

林楚茵批評，李貞秀說回中國放棄國籍「不被受理」，不就正好證明她現在仍持有中國國籍？中國公安局不幫你辦，那是你跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就你的理由，更不要拿來情勒台灣人接受。

「要擔任中華民國公職，就是只能擁有中華民國國籍，這是法律問題！」林楚茵強調，任何國籍都一樣，不會因為是中國人就法外開恩。民眾黨最愛講「公開透明」，難道現在要帶頭挑戰中華民國法律紅線，堅持給李貞秀特權嗎？不符資格就該依法解職，也請立法院和韓國瑜院長不要讓違法不符規定的人就職。

