中配李貞秀任立委未放棄中國籍 陸委會：目前還有1年時間

中配李貞秀今日宣誓就職擔任不分區立委，陸委會主委邱垂正今日受訪表示，目前還有1年的時間，一切依法行政，放棄中國籍才能避免被中國法律所制裁。（記者陳鈺馥攝）

中配李貞秀今日宣誓就任不分區立委，她雖出示回中國申請放棄等文件，但至今仍未放棄中華人民共和國國籍。陸委會主委邱垂正今日受訪表示，目前還有1年的時間，一切依法行政，放棄中國籍才能避免被中國法律所制裁。

邱垂正指出，中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她依照我國相關法律行使她的職權，同時依照相關法律去放棄中華人民共和國國籍，當然要取回放棄國籍的證明，目前還有1年的時間，一切依法行政，不管是立委還是政府，都是依法行政。

請繼續往下閱讀...

邱垂正強調，放棄中華人民共和國國籍尚未完成，依法就是要努力放棄看看。世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等國，其憲法不准他們的國民放棄國籍，所以這些國家的國民要歸化成為中華民國國民的話，也無法放棄國籍。

邱垂正進一步說，要擔任公職的話，因為「國籍法」的緣故，這些人也無法擔任我國公職，所以「國籍法」並不針對中國配偶，而是所有的國家、中華民國國民都一視同仁。如果只針對陸配有不同的規定，對其他國民是不公平的，這個是依法行政。

邱垂正特別強調，有去中國但無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄。阻擾她放棄國籍是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府，這也要一併敘明。

邱垂正表示，這項法律落實有一重要意義，因為中華人民共和國國民，須履行中共憲法、國家安全法、反間諜法、反分裂國家法等諸多法律。如果李貞秀沒有放棄，就仍然有遵守中國法律的義務，如果她沒有服從義務，可能會被中國制止，所以從保護李貞秀的角度來看，放棄國籍才能避免被中國的法律所制裁。

邱垂正提及，從這一點而言，希望能夠依法行政，在遵守法律的前提下，陸委會對於所有中配，我們都希望他能夠在台灣安居樂業，我們會盡最大努力協助每位中配朋友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法