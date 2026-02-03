中配立委李貞秀展示台灣護照 張育萌吐槽：重點是「雙重國籍」

民眾黨6名新任立委3日在立法院宣示就職，中配李貞秀受訪時表示，自己只持有中華民國護照。（記者廖振輝攝）

台灣民眾黨6位新科不分區立委今宣誓就職，其中李貞秀中國出身、國籍爭議備受矚目，今天受訪時更表示自己只持有中華民國護照。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，「李貞秀可以把護照和台胞證都先收起來，我們真的沒興趣。真正的重點一直是『雙重國籍』」。

張育萌在臉書發文表示，李貞秀就職第一天，就把太多應該分開討論的問題，刻意混為一談。一早，李貞秀就秀出護照，強調自己「只有中華民國護照」。李貞秀想講的潛台詞當然是「她沒有中華人民共和國的護照」。但就算她真的沒有中國護照，也不能說明什麼，世界上很多國家，護照持有率本來就很低。全中國大概只有1.8億人持有護照，大概佔總人口13%。2016年，新疆還曾經直接下令，收回所有維吾爾人的護照。

張育萌指出，美國的護照持有率大約是45%，而日本超低，只有17%。「難道這可以說明，一半的美國人都沒有美國籍嗎？或是超過八成的日本人，都沒有日本國籍？當然不行」。他說，「結論是李貞秀『有沒有中華民國護照』，基本上完全無法解釋她『有沒有雙重國籍』」。

張育萌分析，台灣的法律其實已經讓李貞秀過了第一關。《兩岸人民關係條例》規定，在台灣設籍滿10年，就可以參選。從登記參選到當選，台灣沒有禁止雙重國籍，所以實際上，也不是只有李貞秀帶著雙重國籍參選。

「但如果你當選後，選擇要就職，就會進到第二關《國籍法》規定，就職前要申請放棄外國國籍，就職後一年要『完成放棄』，否則就會跟職位說掰掰」。

張育萌說解釋，這條規定不是針對中國，台灣對全世界都一樣。我們不允許「雙重國籍」擔任選舉產生的公職，因為一旦兩國發生利益衝突，我們不知道你會效忠誰。阿根廷、厄瓜多、烏拉圭和摩洛哥，都是「不允許放棄國籍」的國家。所以如果有一天，同時擁有阿根廷國籍的台灣僑胞想要到台灣選立委，就算他當選也沒辦法順利就職。他說，「李貞秀可以把護照和台胞證都先收起來，我們真的沒興趣。真正、而且唯一的重點，一直是『雙重國籍』」。

