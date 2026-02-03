為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文盼見習近平爭取和平 陸委會：須遵守兩岸條例

    2026/02/03 15:44 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨主席鄭麗文表示，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃今年上半年訪中會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文表示，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃今年上半年訪中會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文近日接受外媒《經濟學人》專訪時稱，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃今年上半年訪問中國會晤習近平主席，爭取兩岸和平承諾。陸委會主委邱垂正今日受訪表示，國內任何政黨、團體赴中交流一定遵守兩岸條例規範及其他法律。

    鄭麗文接受《經濟學人》Podcast專訪，全集於今（3日）播出。鄭麗文表示，她上任黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。她認為，國民黨接下來3到5年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望與總書記習近平直接會面。

    鄭麗文更認為，回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人」。

    對此，邱垂正出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕儀式時表示，國內任何政黨、團體赴中交流一定遵守兩岸條例規範及其他法律。希望秉持對等尊嚴、不要預設前提的原則，共同維護國家主權尊嚴和利益。

