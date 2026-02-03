直播2天抖內近30萬！ 黃國昌甩鍋「小編」遭四叉貓酸爆

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

黃國昌甫卸任民眾黨立委後續任黨主席，同時兼具新北市長參選人、直播主等多重身分。網紅「四叉貓」劉宇今（3）日爆料，黃國昌連續2天開直播開啟「抖內」功能，進帳金額接近30萬元。媒體詢問此事時，黃國昌卻回應「不要問我，這是小編的工作事務」，說法再度引發外界質疑是否刻意甩鍋。

四叉貓發文指出，黃國昌選上立委後曾宣稱為了避嫌而關閉直播抖內功能，但被他抓包「偷開」過兩次。如今卸任立委後，黃國昌隨即在直播中全面開放抖內，1日、2日連續兩天開播，抖內金額累積逼近30萬元，甚至衝上全台抖內排行榜前段。

請繼續往下閱讀...

四叉貓也酸說，「立委月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！」

針對抖內爭議，四叉貓再度發文透露，因為爆料後媒體前往詢問黃國昌本人，黃卻回應「這個不用問我，這個是小編在工作的事務」，讓四叉貓不禁諷刺，「黃國昌直接推給說是小編設定的，最好老闆沒指示員工敢自作主張啦」。

大批網友們也紛紛留言回應，「錢入黃嫌口袋，罪給小編擔很正常」、「小編不昰聽你指令辦事嗎？噢！好會推乾淨。跟你無關？」、「但所有抖內他都還是收了不是嗎？」、「小編年終拿多少？什麼都要扛哦？」、「還真會甩鍋，那怎麼沒立刻指正小編改回來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法