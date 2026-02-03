黃敏惠小內閣異動！嘉市首位鄒族處長33歲楊張建南轉任民政處長

嘉義市政府新任民政處長楊張建南。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠市府小內閣今天再公布新一波人事異動，甫接任原智慧科技處長（更名為企劃處）7個月餘的楊張建南轉任民政處長、建設處副處長羅資政升任建設處長、企劃處副處長曾江評升任企劃處長。

出生嘉縣阿里山鄉達邦村鄒族部落的楊張建南，現年33歲，他就讀輔仁高中期間，參與「夢想之鄒」計畫，曾帶領阿里山的國中小學生參與壯遊活動，當兵退伍後，曾返回達邦村當青農，2018年進入市府服務，擔任市長室機要專員。

去年6月，楊張建南升任智慧科技處長，成為市府首位鄒族處長，今年元月智慧科技處更名為企劃處，楊張建南短短不到7個月餘再轉換跑道接任民政處長，格外受矚目。

新任建設處長由副處長羅資政扶正，他歷任建設處課員、技士、課長、科長、副處長，資歷完整。

新任企劃副處長由副處長曾江評扶正，他歷任市府都市發展處科長、工務處科長、都市發展處技士、工務處技士等職。

嘉義市政府新任建設處長羅資政。（擷取自嘉市府網站）

嘉義市政府後任企劃處長曾江評。（擷取自嘉市府網站）

