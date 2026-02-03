白委李貞秀喊沒拿過中國護照 他一席話突破盲點網：怎麼來台灣的？

台灣民眾黨6名新任立委3日在立法院宣示就職，中配李貞秀的國籍認定問題成為外界爭點，她受訪時表示自己只持有中華民國護照。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3）日宣誓就職，卻仍具有中國國籍。她今天受訪時一度脫口稱「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤，並強調自己出生至今未持有中國護照，只有中華民國護照。相關說法引來民進黨新北市議員卓冠廷開嗆，直言中國8成以上人口根本沒有護照，「李貞秀你是在證明給鬼看喔？」

卓冠廷今日在臉書發文表示，李貞秀一再強調「出生至今沒拿過中國護照」，試圖證明自己與中國無關。但根據中國統計，2019年，中國持有護照的人僅佔全國人口13%。中國8成以上的人都沒有護照，「李貞秀你是在證明給鬼看喔？」

網友也紛紛留言回應，「怎麼可能沒護照！那她一開始是怎麼來台灣的」、「騙鬼喔！從沒拿過對岸護照，那她是坐桶子來的嗎？」、「這是唯一不能退出國籍的規定。那身份變的更可疑欸！中華人民共和國國籍法第十二條規定：國家工作人員及現役軍人，不得退出中國國籍」、「那其他陸配如何放棄國籍。全部都偽造文書嗎！妳隨便缺件當然不能辦。當台灣人是盤子嗎！」

卓冠廷也批評，李貞秀要吵架麻煩搞清楚對象，一直秀放棄國籍不被受理的證明，讓他不禁直呼「干我們台灣屁事？中國不讓你放棄國籍，請去找中國理論，你來找台灣政府吵架幹嘛？」他更以生活比喻諷刺，就像去便利商店買午餐，自己沒帶錢，卻跟店員哭說為什麼不賣她，「是有人會理你是不是？」

