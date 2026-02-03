為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中配立委李貞秀宣誓就職 粉專質疑民眾黨：抱什麼居心？

    2026/02/03 15:44 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨新任立委李貞秀（右）。（記者廖振輝攝）

    台灣民眾黨6位新科不分區立委今宣誓就職，其中李貞秀中國出身、國籍爭議備受外界矚目。臉書粉專「姆士捲」反問，「為什麼我們要讓一個連自己國籍都還搞不清，甚至放棄敵國國籍都做不到的人進入國會」。

    粉專「姆士捲」今日發文提及，「已經因為國籍問題引發熱議的李貞秀，表示會在就職典禮時說明國籍問題，結果記者提問完，她馬上回答自己唯一只有中共國籍，還被旁邊的民眾黨團主任陳智菡提醒」。

    粉專「姆士捲」直指，「那為什麼我們要讓一個，連自己國籍都還搞不清，甚至放棄敵國國籍都做不到的人進入國會，一直想辦法把她送進去的人，又是抱著什麼樣的居心」。

    粉專「Mr.柯學先生」發文笑稱，「笑死！李貞秀脫口而出：我只有中華人民共和國國籍！內心真實想法果然騙不了人」。

    李貞秀今回應，她雖不在台灣出生，但已在此定居數十年、工作、繳稅，沒有一天持有過中國國籍，更秀出交通票紀錄證明她曾親赴對岸放棄國籍未果，而今就任中華民國立委，她要國人放心，「她熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。

    相關新聞請見︰

    向中華民國憲法宣誓就職立委 中配李貞秀：曾赴對岸放棄國籍未果

