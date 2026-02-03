為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    毛嘉慶宣布退出議員初選！ 四叉貓：報名費絕對不要還他

    2026/02/03 14:40 即時新聞／綜合報導
    毛嘉慶宣布退出初選。（取材毛嘉慶臉書）

    毛嘉慶宣布退出初選。（取材毛嘉慶臉書）

    爭取民眾黨提名、參選桃園市中壢區市議員的前媒體人毛嘉慶，日前遭爆涉對民眾黨女黨工言語騷擾；民眾黨隨後證實「確有收到舉報」，表示事發時，毛嘉慶並非黨員也無涉黨務，重申黨內對性平事件「零容忍」，相關情節會依黨章等規範進行辦理。民眾黨中央今（3）日表示，考量此案茲事體大，將暫停該選區初選民意調查，毛嘉慶今日稍早在臉書宣布退出中壢區議員初選。

    對此，網紅四叉貓表示，這次他算助攻，毛嘉慶掰，民眾黨你們看是毛嘉慶主動說要退的，初選報名費絕對不要還他！

    民眾黨今日證實，針對第三方檢舉本黨之性平爭議乙案，中央評議委員會主委李偉華表示，中評會已於昨（2）日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請本黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

    毛家慶表示，曾參殺人，何況小毛？做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接跟他說，他會誠摯道歉，但是，他沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害。他在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

    四叉貓在臉書PO文表示，毛嘉慶加入民眾黨才一個月又要退黨喔，前幾天說好要對四叉貓提告的呢？這次算助攻加一，毛嘉慶掰，民眾黨你們看是毛嘉慶主動說要退的，初選報名費絕對不要還他！

    網紅四叉貓。（資料照）

    網紅四叉貓。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播