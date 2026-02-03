毛嘉慶宣布退出議員初選！ 四叉貓：報名費絕對不要還他

毛嘉慶宣布退出初選。（取材毛嘉慶臉書）

爭取民眾黨提名、參選桃園市中壢區市議員的前媒體人毛嘉慶，日前遭爆涉對民眾黨女黨工言語騷擾；民眾黨隨後證實「確有收到舉報」，表示事發時，毛嘉慶並非黨員也無涉黨務，重申黨內對性平事件「零容忍」，相關情節會依黨章等規範進行辦理。民眾黨中央今（3）日表示，考量此案茲事體大，將暫停該選區初選民意調查，毛嘉慶今日稍早在臉書宣布退出中壢區議員初選。

對此，網紅四叉貓表示，這次他算助攻，毛嘉慶掰，民眾黨你們看是毛嘉慶主動說要退的，初選報名費絕對不要還他！

民眾黨今日證實，針對第三方檢舉本黨之性平爭議乙案，中央評議委員會主委李偉華表示，中評會已於昨（2）日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請本黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

毛家慶表示，曾參殺人，何況小毛？做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接跟他說，他會誠摯道歉，但是，他沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害。他在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

四叉貓在臉書PO文表示，毛嘉慶加入民眾黨才一個月又要退黨喔，前幾天說好要對四叉貓提告的呢？這次算助攻加一，毛嘉慶掰，民眾黨你們看是毛嘉慶主動說要退的，初選報名費絕對不要還他！

網紅四叉貓。（資料照）

