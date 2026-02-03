手搖飲茶葉原鄉建焚化爐！ 胡采蘋：鄉親不要下跪、要叫他們賠大錢

南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（資料照）

南投縣府將在國內手搖飲茶葉原鄉的名間建焚化爐，引發當地民眾強烈反彈，日前縣府舉行二階環評時名間鄉民眾激烈下跪抗議，要求應修正選址。對此，財經網美胡采蘋表示，焚化爐蓋在這裡，這是多沒有經濟常識才能這麼做？並稱，名間鄉鄉親不要跟人下跪，叫他們賠錢，叫他們賠大錢。

胡采蘋在臉書PO文表示，蓋焚化爐這件事情，誰都不想蓋在自己家旁邊，因此如果她是主事者一定會考量兩大因素，第一是當地的地形、水文、交通條件是否適合建造，因為這牽涉到建造的成本。如果沒有聯外道路，就得開一條；如果地形在不平整的岩塊地形上，整地太花錢，成本就會很高，第二大考量因素就是當地的經濟活動，如果這個地方沒有什麼經濟活動，那麼環境補償金可能會是居民的一大收入，而且焚化爐所破壞的原有經濟並不大，這是對稅收影響最小、賠償金規模最少，且居民可能需要這筆收入而抗議最少的方案。

胡采蘋指出，如果這個地方非常有錢了，經濟活動很活躍，那她是絕對賠不起這個錢，環境補償金將會很高，每年賠償費用可能不是主事者所負擔得起，如果這個地方的經濟活動還跟農業有關，很難想像有誰會這麼做，因為你會影響到此地的稅收規模，以及你可能要負擔很高的賠償金，她不是環保膠，我認為只有經濟足夠強，才有能力講環保；但是很多時候環保跟經濟並不是衝突的，例如在南投縣名間鄉的案例上就是這樣。

胡采蘋續指，一開始我們同事在週一的晨會上報告了南投縣焚化爐的題目，她的膝反射反應就是，沒有人會願意蓋在家旁邊，抗議不是很正常嗎？名間鄉是全台灣手搖飲最重要的基地，40%手搖飲茶葉都來自於此，而她知道其他茶葉可能有相當一部份來自越南，於是她立刻查了名間鄉一年茶葉的產值，大概在新台幣百億上下，知名南部品牌「茶之魔手」還在當地有兩座製茶廠，以及茶農服務中心，根據經濟部資料，台灣手搖飲產業已經到了一年1300億營業額的水準，還在以每年7%-10%，略高於整體經濟成長率的水準在成長，順帶提一下，2025年台灣竟然創下了8.63%的GDP成長率，非常恭喜。

胡采蘋分析，也就是説，名間鄉是以百億新台幣的產值，送茶葉到下游飲料店，加上各種水果、鮮奶、珍珠、咖啡等材料，這是滾動了一大串供應鏈的茶產地，整個手搖飲相關產業能養活的員工可能在 10-20萬人左右，於是她請研究員去深入了解，研究員回報給的結果，詳細看了南投縣政府公示的資料，的確初選的六個地點僅考慮了土地面積、聯外交通、禁建建置、環境敏感點（附近是否有社區、住宅、醫院、學校），沒有賠償金評估，而且最終落點的名間鄉新民村，這是冠軍火龍果的產地，距離最大的松柏嶺茶產地只有2-3公里，當地還發生過多次石虎路殺事件，無論單純就環境而言，或者對經濟的影響，名間鄉都不是好的選擇，而她更在意的是經濟問題。

胡采蘋補充，經濟上有什麼問題？因為垃圾焚燒過程中會有廢氣、戴奧辛，而垃圾收集的過程會有廢水、污染水質。儘管焚化爐通常都會有廢水回收設備，將垃圾坑中的廢水築底收集起來，丟入爐內焚燒，但是光是垃圾集中到焚化爐的過程中就有很多廢水流入地下，而廢水問題最慘的其實是掩埋場，目前埔里水源區甚至還有私人的垃圾掩埋場準備興建，事實上現代焚化爐已經考慮了很多環境環節，設計得非常周慮，很多問題都考慮到了，對環境的影響真的可以降到很低，例如木柵焚化爐被視為模範，並不鼓勵盲目的反對。

胡采蘋說，我們台灣人就沒有做六百年、把台灣茶做成全世界最貴的茶，我們台灣人就沒有這樣的決心嗎？好不容易名間鄉已經能以茶經濟立足了，一旦蓋了焚化爐，我完全可以想像競爭對手會怎麼攻擊松柏嶺茶園，其實只要每天攻擊茶之魔手的茶是焚化爐口味、戴奧辛魔手，就可以嚴重破壞品牌了，不是嗎？

胡采蘋直言，她講的不是環保問題，在講經濟問題，焚化爐蓋在這裡，這是多沒有經濟 sense才能這麼做？我們就沒有好好經營六百年，把台灣茶做到世界第一的志氣，而是去茶產地蓋焚化爐嗎？那台灣茶當然永遠不會世界第一，名間鄉鄉親不要跟人下跪，叫他們賠錢，叫他們賠大錢。

