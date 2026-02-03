超越黨派！蘇巧慧老公執導紀錄片《冠軍之路》 藍青年團包場支持

民進黨立委蘇巧慧的先生、龍男•以撒克•凡亞思執導的世界棒球12強賽事紀錄片《冠軍之路》，上映以來好評不斷，國民黨青年團也舉辦電影包場活動。（圖擷取自國民黨青年團）

民進黨立委蘇巧慧的丈夫、龍男•以撒克•凡亞思執導的紀錄片《冠軍之路》，重現2024年世界棒球12強賽事台灣奪冠的榮耀時刻，上映以來好評不斷。國民黨青年團也舉辦電影包場活動，為台灣之光加油喝采，證明棒球運動超越黨派，已成為台灣人的集體記憶。

國民黨青年團在臉書PO文指出，國民黨青年事務發展委員會攜手財團法人和平青年團，包場觀看世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》，邀請青年事務發展委員會主委連勝武、新北市文化基金會董事長李德維、前中華職棒球星「金臂人」黃平洋，以及包含青少棒選手在內的眾多青年朋友，到影院回顧感動。

黃平洋勉勵在場的青年朋友，永遠不要輕言放棄，在面對壓力之時，如何共處並尋求進步，不僅是在棒球場上，更是人生的重要課題。

在映後座談會中，觀眾討論到12強賽事最令人印象深刻的「酸民文化」，從賽前一面倒不看好，到前進東京後網上洗版的「中華隊道歉表」，都告訴大家支持中華隊，永遠做在國際賽場上馳騁的台灣英雄最強大的後盾，正是廣大台灣球迷最迷人的場景。

國民黨青年團表示，只要你有一顆熱血的心，關心體育、為中華隊加油，都能讓中華健兒走得更遠、更久。青年團將持續關注台灣體育，並倡議實質能幫助到選手的體育政策，邀請青年好友在3月5日的世界棒球經典賽，一起做中華隊的最強應援團，讓台灣始終被世界看見、讓國人為中華隊驕傲。

