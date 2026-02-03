謝典霖開箱700坪「溪州小白宮」惹議 王婉諭：謝家公庫通家庫「很悲哀」

時代力量主席王婉諭今公開評論彰化議長謝典霖開箱豪宅、籃協治理爭議。（資料照）

國民黨籍彰化議長謝典霖日前邀請網紅拍攝，開箱家族700坪的「溪州小白宮」，因內裝太過豪華引來外界「炫富」質疑。對此，時代力量主席王婉諭今指出，這間被他稱作台北一般家庭的在地豪宅，正是三代人長期壟斷地方資源的結果；同時批評他身為中華籃協理事長，卻未盡職責、在任內爆出集體假球案，嚴重犧牲台灣籃球及優秀球員利益，直言台灣對如此將公庫通家庫的政治家族，實在是「太縱容了」。

王婉諭指出，謝典霖居住於佔地700坪、附設籃球場的豪宅，卻稱之為「台北一般家庭」，與現實條件落差甚大；質疑彰化謝家從爺爺謝延信、母親鄭汝芬到姐姐謝衣鳯，持續運用政治影響力掌握、甚至壟斷地方農會、土地與媒體資源，批評謝家長期侵占公共資源，而豪宅只是此事的「冰山一角」。

王婉諭進一步批評，作為中華籃協理事長，謝典霖任內的治理問題相當糟糕，包括被籃球國手劉錚批評的國家隊後勤、保險管理，以及面對U16國手遭取消資格的消極處理；不久前更爆出台灣籃球史上最大的集體打假球案，痛批謝典霖把籃協當成私人遊戲場、是紈褲子弟娛樂跟洗白形象的工具而已。

王婉諭直言，謝典霖開箱的豪宅「溪州小白宮」，甚至牽扯到台糖土地交易標售疑雲，這樣任由地方家族壟斷公共資源、讓公庫通家褲，魚肉鄉民的行徑，犧牲掉整個世代的優秀球員和公共利益，「真的是太縱容了」。

