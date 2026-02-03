為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝典霖開箱700坪「溪州小白宮」惹議 王婉諭：謝家公庫通家庫「很悲哀」

    2026/02/03 14:04 記者陳治程／台北報導
    時代力量主席王婉諭今公開評論彰化議長謝典霖開箱豪宅、籃協治理爭議。（資料照）

    時代力量主席王婉諭今公開評論彰化議長謝典霖開箱豪宅、籃協治理爭議。（資料照）

    國民黨籍彰化議長謝典霖日前邀請網紅拍攝，開箱家族700坪的「溪州小白宮」，因內裝太過豪華引來外界「炫富」質疑。對此，時代力量主席王婉諭今指出，這間被他稱作台北一般家庭的在地豪宅，正是三代人長期壟斷地方資源的結果；同時批評他身為中華籃協理事長，卻未盡職責、在任內爆出集體假球案，嚴重犧牲台灣籃球及優秀球員利益，直言台灣對如此將公庫通家庫的政治家族，實在是「太縱容了」。

    王婉諭指出，謝典霖居住於佔地700坪、附設籃球場的豪宅，卻稱之為「台北一般家庭」，與現實條件落差甚大；質疑彰化謝家從爺爺謝延信、母親鄭汝芬到姐姐謝衣鳯，持續運用政治影響力掌握、甚至壟斷地方農會、土地與媒體資源，批評謝家長期侵占公共資源，而豪宅只是此事的「冰山一角」。

    王婉諭進一步批評，作為中華籃協理事長，謝典霖任內的治理問題相當糟糕，包括被籃球國手劉錚批評的國家隊後勤、保險管理，以及面對U16國手遭取消資格的消極處理；不久前更爆出台灣籃球史上最大的集體打假球案，痛批謝典霖把籃協當成私人遊戲場、是紈褲子弟娛樂跟洗白形象的工具而已。

    王婉諭直言，謝典霖開箱的豪宅「溪州小白宮」，甚至牽扯到台糖土地交易標售疑雲，這樣任由地方家族壟斷公共資源、讓公庫通家褲，魚肉鄉民的行徑，犧牲掉整個世代的優秀球員和公共利益，「真的是太縱容了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播