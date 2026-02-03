楊瓊瓔行程滿檔 尾牙團拜獲太平區農會3長表態力挺

立委楊瓊瓔（左）至太平市場拜票。（記者張軒哲攝）

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，今（3）日上午行程滿檔，先至潭子區大頭家厝福德宮祝壽開香，再出席太平區農會尾牙團拜活動，農會三長表態力挺，隨後前往太平菜市場掃街拜票、懇託支持。

今日太平區農會尾牙團拜中，農會理事長黃文生、總幹事余文欽及常務監事陳展群等人到場致意，並公開力挺楊瓊瓔參選台中市長，肯定她長期為農民發聲、爭取農業建設與地方經費的努力。楊瓊瓔也感謝農會長期扮演穩定地方農業的重要角色，並表示未來將持續為農民權益與地方發展打拚。

針對媒體詢問，外傳台中市長盧秀燕將率團隊訪美，被解讀為「赴美面試」、重啟「爭奪大位」起手式，楊瓊瓔回應表示，大家不用想太多，城市外交本就是市政工作的延伸，也是非常重要的一環，市府每年都會依據市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容，這是正常且必要的市政安排，盧秀燕市長的施政滿意度高，長期受到台中市民肯定，若未來能更上一層樓，許多人也是樂觀其成。

媒體詢問國民黨主席鄭麗文多次談及兩岸破冰，外界關注盧市長訪美是否也是實踐所謂「親中又親美」路線，楊瓊瓔表示，大家真正關心的其實就是和平與繁榮。她指出，對盧市長與國民黨而言，標籤並不重要，重要的是採取「務實、平衡」的路線。

楊瓊瓔說，美國是台灣堅定的民主盟友，訪美交流是深化彼此信任與合作，這是理所當然，在兩岸關係上，也希望能降低敵意、透過對話取代對抗，這是為了保護人民的安全。

