    首頁 > 政治

    鄭麗文揚言修法拿黨產 吳思瑤批惡上加惡：新世代的國庫通黨庫

    2026/02/03 13:48 記者李文馨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪直批，黨主席無法解決積欠債務費等問題，就把壞主意打到國產身上，「這就是惡上加惡、變本加厲」，把國產變回黨產，就是新世代的國庫通黨庫。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪直批，黨主席無法解決積欠債務費等問題，就把壞主意打到國產身上，「這就是惡上加惡、變本加厲」，把國產變回黨產，就是新世代的國庫通黨庫。（資料照）

    立法院會上週三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，將救國團排除於黨產條例適用範圍。國民黨主席鄭麗文昨表示，下階段將再修黨產條例，追回被黨產會沒收的黨產。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪直批，黨主席無法解決積欠債務費用問題，就把壞主意打到國產身上，「這就是惡上加惡、變本加厲」，把國產變回黨產，這是新世代的國庫通黨庫。

    吳思瑤今天下午接受本報訪問時表示，國民黨先前惡修「黨產條例」，將「該還而未還」的黨產不必再返還國家，金額約400億元，包含救國團及可能延伸至婦聯會的相關資產；如今若再進一步修法，連「已經被追討回國家」的國產都要再轉回黨產，「這就是惡上加惡、變本加厲」。

    吳思瑤指出，黨產的本質，本來就是國民黨過去以不正當方式掠奪民產或國產，依法本就應回歸國家、回歸人民，如今國民黨挾國會多數，不但讓尚未歸還的黨產不用還，甚至還想把已回歸國庫的財產再度收回黨庫，「不折不扣就是新時代的國產再變黨產」。

    針對鄭麗文提及取回的資產將用作清償積欠黨工的退休金，吳思瑤直言，國民黨積欠黨工的費用，本就該由黨主席自行負責解決，「不能拿公義之名，來合理化違法的行為」，更不該透過讓國產回歸黨產，來解決國民黨自身的財務困境。她說，已經回到國家的財產，如今還要再被討回，等同「到現在還在搶國家的財產」，令人無法接受。

    對於民眾黨團對於相關修法的態度，吳思瑤也喊話，呼籲民眾黨「不要執迷不悟、一錯再錯」，民眾黨過去已在黨產議題上踐踏公平正義，成為不公不義的幫凶，若再支持讓已回歸國產的財產轉回黨產，茲事體大，「她怎麼樣都沒有辦法理解鄭麗文的邏輯，做壞事真的不會臉紅耶。」

