    美參議員重批在野黨砍國防預算 國民黨：甚感遺憾

    2026/02/03 13:31 記者林欣漢／台北報導
    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）去年8月曾訪台，今天罕見發文直接點名台灣在野黨大幅削減國防特別預算案「令人失望」。右為參議員費雪（Deb Fischer）。（資料照，記者方賓照攝）

    面對中國解放軍近期不斷升高的對台針對性軍演及灰色地帶襲擾，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker，共和黨籍）今（3）日發文，罕見直接點名台灣在野黨，批評其持續大幅削減國防預算「令人失望」。國民黨回應，國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

    國民黨指出，美國總統川普預計4月訪問中國大陸，增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

    國民黨表示，「20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720億，加年終800億新台幣，8年6400億，民進黨為什麼不同意」？美國士兵平均月薪7萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。

    國民黨說，當台灣美國士官的待遇比台灣的少將多時，「軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？Senator Wicker會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎」？

    大刪國防預算恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望

