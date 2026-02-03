內政部送簡體公文給李貞秀 牛煦庭酸：幫共產黨跑公文 連國格都不顧

國民黨立委牛煦庭。（記者廖振輝攝）

針對民眾黨新任中配立委李貞秀放棄中國籍一事，內政部已將「退出中華人民共和國國籍申請表」（簡體字）送抵李貞秀國會辦公室；對此，李貞秀今表示她曾親赴對岸放棄國籍但未果。國民黨立委牛煦庭今受訪反諷，內政部變成公安局的小弟，幫共產黨跑公文，會不會有點太誇張？為了搞政治鬥爭，連國格都可以不顧。

牛煦庭說，他覺得很好笑，李貞秀已經做了非常清楚的說明，她並不是沒有進行相關的努力，但礙於法理的關係，這件事情本來就很難處理，「倒是內政部自己變成公安局的小弟，幫共產黨跑公文，這會不會有點太誇張了？」為了搞政治鬥爭，連國格都可以不顧，內政部真的是可以適可而止好了嗎？

而綠委呼籲立法院長韓國瑜不要讓李貞秀違法就職，但韓仍讓李今完成就職立委程序。牛煦庭表示，本來就是這樣啊，大家都要依法辦事，除了依法辦事之外，國會的尊嚴也很重要，在沒有任何明確的法源依據下面可以隨意的指手畫腳，然後就要立法院聽內政部的話，此例一開後患無窮，所以沒有這種道理。

牛煦庭強調，立法院應該堅持依法行政的原則，把話講清楚，如果內政部真的有非常明確的依據，而且完全符合，那內政部就動手吧！但是他是不太相信，因為按照過去的法理，大家都非常的清楚，我們應該是適用兩岸人民關係條例，這樣的一個特別法和規範，內政部不能用片面詮釋法律的方式去改變整體的架構，否則它就是毀憲亂政，所以他會支持立法院的判斷跟做法。

