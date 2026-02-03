黃國昌嗆劉書彬「裝什麼潢？」詹凌瑀：演得太假掰、矯情

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨立委劉書彬不僅被爆料霸凌辦公室同仁，還被爆出花35萬元整修剩一年左右任期的辦公室，而柯文哲跟黃國昌都不滿開嗆「裝什麼潢？」對此，媒體人詹凌瑀表示，一個身背貪污被告身分的人，卻在媒體鏡頭前聲嘶力竭地指責同事「裝修辦公室」是浪費資源。黃國昌，你罵劉書彬「裝什麼潢」，但全台灣民眾看著你的所作所為，才真想問你一句：你到底在「裝什麼蒜」？

詹凌瑀在臉書PO文表示，看完黃國昌痛罵劉書彬「裝什麼潢」的新聞，只覺得這齣戲真的演得太假掰、太矯情了，黃國昌身為民眾黨立院黨團的總召，對於自家立委劉書彬早在去年就裝修辦公室的事情，竟然推說「現在才知道」。這句話聽在任何人耳裡都覺得荒謬，同一個黨團、天天在立法院見面開會，是有多不熟才能在整整一年後才發現同事辦公室有動工？還是說，因為現在新聞鬧大了，為了切割、為了維持自己清高的形象，只好把隊友推出去祭旗，裝作自己毫不知情？

詹凌瑀指出，更可笑的是，立法院本來就有編列給每位立委合法的裝修額度與預算。依法使用這筆錢來改善辦公環境，到底哪裡有錯？哪裡對不起支持者？黃國昌這種表演式的咆哮，把合法的行政權益講得像是十惡不赦的罪過，根本就是為了墊高自己道德光環的廉價手段，黃國昌跟柯文哲最愛把「清廉」、「不做官」掛在嘴邊。結果呢？

詹凌瑀續指，那個說自己只要一張桌子就能辦公的柯文哲，被指控在辦公室一邊踩飛輪、一邊收受賄款。而現在正氣凜然罵人裝潢的黃國昌，自己更深陷收受臺雅集團200萬台幣、利用立委職權幫忙質詢的爭議，甚至被北檢列為貪污罪的他字案被告，相比之下，劉書彬只是動用合法預算刷刷油漆、換換地毯，究竟誰比較嚴重？

詹凌瑀直言，一個身背貪污被告身分的人，卻在媒體鏡頭前聲嘶力竭地指責同事「裝修辦公室」是浪費資源。黃國昌，你罵劉書彬「裝什麼潢」，但全台灣民眾看著你的所作所為，才真想問你一句：你到底在「裝什麼蒜」？

