台人赴南韓涉詐1個月竟有6起！ 外交部籲勿濫用免簽

外交部發言人蕭光偉今（3）日指出，愈來愈多國人利用免簽入境南韓，從事詐騙、拍攝軍事設施等非法行為，光是今年就已有6起詐騙案件，1起違法拍攝軍事設施事件。

蕭光偉今日於外交部例行記者會說明，外交部發現近期有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、南韓等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。涉案國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動，部分受害者有向我國的相關駐外機構求助。

南韓方面，蕭光偉指出，今年1月以來已發生7起國人赴南韓從事詐騙車手、運毒及拍攝軍事設施等違法情形，遭南韓警方以現行犯逮捕之案例，其中6起為詐騙案件、1起為拍攝軍事設施，國人若違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰。

蕭光偉指出，與過去每1、2個月才會有一起違法詐騙案件相比，今年僅過了1個多月，就有6件之多，因此特此提醒希望國人留意。

另外，蕭光偉也指出，有部分國人在免簽入境泰國後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注，泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。

蕭光偉說，外交部再次提醒國人，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動；是否同意旅客入境，都是由各國主權自行決定，其他任何國家，包括我國在內，都無權干預，國人在入境他國時，也必須如實向當地海關說明入境目的，並遵守當地法律。

蕭光偉也呼籲，國人切勿輕信網路或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線進行查詢，國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。

