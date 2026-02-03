美政要點名藍白擋軍購 王定宇：國民黨正葬送孩子們未來

民進黨立委王定宇。（資料照）

國民黨10度封殺政院版1.25兆國防特別條例審查後，率團赴中智庫交流，共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）、美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）相繼發文批評台灣在野黨、國民黨。對此，民進黨立委王定宇強調，國民黨現在的所作所為，是在推民主台灣入火坑，正在葬送你我和孩子們的未來。

王定宇指出，當中國日益加大對台灣的軍事威脅之際，中國國民黨一面在台灣傾全力拖住台灣的國防預算和提升防衛能力的一切努力；一面跑去擁抱中國共產黨，附和中國一貫去除中華民國台灣國家主權的論調，將台灣納入中國的內部事務，這將會害台灣香港化，失去國際奧援。

王定宇續指，此時，台灣的重要盟友美國，直接發出警告，點名台灣在野黨大幅刪減台灣國防預算令盟友感到「失望」，也是陷台灣於極度危險的境地。

王定宇表示，韋克爾2日在社群平台X發文，直接點名台灣在野黨大幅刪減賴清德總統的國防預算令他感到「失望」，並警告台灣國會應重新考慮這項決定，特別是在中國威脅日益加劇之際，此舉恐向世界傳遞出錯誤訊號；蘇利文今在X平台重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

