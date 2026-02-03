為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文揚言修法拿回KMT黨產 黨產會：與立法目的完全對撞

    2026/02/03 13:11 記者陳鈺馥／台北報導
    藍白上週在立法院三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正案」，排除救國團是附隨組織後。國民黨主席鄭麗文2日放話，接下來要再修黨產條例，這次要把國民黨黨產討回來，至少未來打司法戰時，還有活回來機會。（資料照）

    藍白上週在立法院三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正案」，排除救國團是附隨組織後。國民黨主席鄭麗文2日放話，接下來要再修黨產條例，這次要把國民黨黨產討回來，至少未來打司法戰時，還有活回來機會。（資料照）

    藍白上週在立法院三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正案」，排除救國團是附隨組織後。國民黨主席鄭麗文2日放話，接下來要再修黨產條例，這次要把國民黨黨產討回來，至少未來打司法戰時，還有活回來機會。黨產會官員受訪批評，修黨產條例把不當黨產拿回去，這跟黨產條例立法目的完全對撞。

    官員指出，若要修法把國民黨排除在外，這比把救國團排除在外更激進，已經完成是黨產條例的立法意旨對撞。因為當初制定黨產條例，就是為了處理國民黨在威權統治時期，因黨國不分從國家預算及執政特權地位，獲取龐大的不當黨產。

    官員質疑，這些不當黨產累計至今變成天文數字，已違反實質法治國原則，形成政黨之間競爭不公平，國民黨以前累積黨產過程，實際上也是違背自由民主憲政秩序，一個政黨怎能做這樣的事。

    官員談及，即便有人會說，當年情況特殊，國家處於動員戡亂時期云云。但國家當年並沒有任何立法，可以讓國民黨處於特權地位，然後假借各種名目編列預算，直接拿國家經費挹注政黨及其附隨組織，「等於是國家來養活國民黨」，這種方式從來就不是合法的，而是躲在憲政機制背後秘密運作。

    官員說，黨產條例是為了匡正威權時代，國民黨藉由黨國不分的體制所獲取的不當取得財產，在調查釐清之後，該還給國家的還給國家，該還給原權利人還給原權利人，立法目的是為了實踐民主憲政秩序，若國民黨要修法拿回不當黨產，這跟黨產條例立法目的完全對撞。

    據了解，國民黨黨營事業中投、欣裕台股權收歸國有案，官司已經於最高行政法院定讞，即便修法也難以取回該公司不當黨產；國民黨舊中央黨部大樓追徵案，更一審國民黨勝訴，黨產會已提上訴；附隨組織婦聯會、中廣案仍在訴訟中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播