鄭麗文揚言修法拿回KMT黨產 黨產會：與立法目的完全對撞

藍白上週在立法院三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正案」，排除救國團是附隨組織後。國民黨主席鄭麗文2日放話，接下來要再修黨產條例，這次要把國民黨黨產討回來，至少未來打司法戰時，還有活回來機會。（資料照）

藍白上週在立法院三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正案」，排除救國團是附隨組織後。國民黨主席鄭麗文2日放話，接下來要再修黨產條例，這次要把國民黨黨產討回來，至少未來打司法戰時，還有活回來機會。黨產會官員受訪批評，修黨產條例把不當黨產拿回去，這跟黨產條例立法目的完全對撞。

官員指出，若要修法把國民黨排除在外，這比把救國團排除在外更激進，已經完成是黨產條例的立法意旨對撞。因為當初制定黨產條例，就是為了處理國民黨在威權統治時期，因黨國不分從國家預算及執政特權地位，獲取龐大的不當黨產。

官員質疑，這些不當黨產累計至今變成天文數字，已違反實質法治國原則，形成政黨之間競爭不公平，國民黨以前累積黨產過程，實際上也是違背自由民主憲政秩序，一個政黨怎能做這樣的事。

官員談及，即便有人會說，當年情況特殊，國家處於動員戡亂時期云云。但國家當年並沒有任何立法，可以讓國民黨處於特權地位，然後假借各種名目編列預算，直接拿國家經費挹注政黨及其附隨組織，「等於是國家來養活國民黨」，這種方式從來就不是合法的，而是躲在憲政機制背後秘密運作。

官員說，黨產條例是為了匡正威權時代，國民黨藉由黨國不分的體制所獲取的不當取得財產，在調查釐清之後，該還給國家的還給國家，該還給原權利人還給原權利人，立法目的是為了實踐民主憲政秩序，若國民黨要修法拿回不當黨產，這跟黨產條例立法目的完全對撞。

據了解，國民黨黨營事業中投、欣裕台股權收歸國有案，官司已經於最高行政法院定讞，即便修法也難以取回該公司不當黨產；國民黨舊中央黨部大樓追徵案，更一審國民黨勝訴，黨產會已提上訴；附隨組織婦聯會、中廣案仍在訴訟中。

