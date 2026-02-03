蘇利文砲轟國民黨「卡預算赴北京」 網：應註銷相關人士美國籍

「Mr.柯學先生」發布圖卡。（圖擷自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

國民黨10度封殺政院版1.25兆國防特別條例審查後，率團赴中智庫交流，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）在X平台發文怒斥國民黨，為向中共低頭而削減台灣的國防開支，「無異於玩火」。臉書粉專「Mr.柯學先生」無奈地說「國民黨真的是丟臉丟到國際」。

粉專「Mr.柯學先生」今發文並附上圖卡，圖卡內容提及「卡國防預算卻赴國共論壇，美參議員蘇利文開轟國民黨」，蘇利文指出「台灣立法上週休會，未來通過自我防衛能力的必要預算，然而就在同一時間，造成這一結果的國民黨，領導層卻正在北京與中共高層會面，而這背後的意圖不需要天才也看得出來，任何為了迎合或取悅中共、而刻意削弱台灣防衛能力的行為，根本是在玩火。」

「Mr.柯學先生」痛斥，「國民黨真的是丟臉丟到國際」。消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「直接註銷美國籍相關親人」、「註銷他們家人的綠卡」、「我很讚成美方出手制裁擁有美國籍的台灣相關政治人物」。

