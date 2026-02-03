柯志恩民調輸11％卻酸綠營領先衰退 黃敬雅：數學是卡提諾教的？

柯志恩民調輸11%卻酸綠營領先幅度衰退，黃敬質疑雅柯志恩的數學是卡提諾教的？ （翻攝臉書）

近日一份民調顯示民進黨立委賴瑞隆領先國民黨立委柯志恩11.6%，柯志恩則關注賴的領先幅度大縮水。民進黨高市議員前鎮小港黨內初選參選人黃敬雅酸柯志恩，數學邏輯如此荒謬，難道又是「卡提諾」教的？

黃敬雅說明，兩週前的民調背景是民進黨黨內初選最高峰，回收樣本中、泛綠支持者表態率極高，這是初選期間的常態極端值，如今初選結束，回歸一般的大選對比式民調，賴瑞隆依然穩定領先柯志恩超過11.6%。

她質疑柯志恩把初選的極端動員值、拿來跟回歸常態的大選盤勢相比，怎好意思說自己是教育博士？這種操作若非無知，就是把高雄人都當笨蛋，也不禁讓人懷疑柯志恩及藍營側翼的數學是否又是「卡提諾」教的?

她進一步質疑藍營論述是慶幸自己從輸三成變成只輸一成，這想法令人啼笑皆非，在任何民主國家選舉中，落後對手雙位數都是極大的警訊，結果藍營不思檢討自己為何無法獲得高雄市民青睞，反而忙著嘲笑領先者贏得不夠多，這種典型的阿Q精神勝利法，恰恰證明了藍營對勝選根本沒有信心，只能靠詭辯來自我安慰。

黃敬雅建議，既然柯志恩和藍營怕到這麼愛亂講民調來自我安慰，乾脆自己天天做民調，看要做自己贏87%還是187%都可以，做得爽、做得高興、做到飽，反正藍營只剩自我安慰的本事。

