    台灣與索馬利蘭展開5年合作計畫 提升索國糧食安全

    2026/02/03 11:38 記者黃靖媗／台北報導
    國合會與索馬利蘭農業發展部（MoAD）1月15日在索國首都哈爾格薩（Hargeisa）舉行「種子產業發展計畫」啟動儀式，展開為期5年合作計畫。（國合會提供）

    國合會與索馬利蘭農業發展部（MoAD）1月15日在索國首都哈爾格薩（Hargeisa）舉行「種子產業發展計畫」啟動儀式，展開為期5年合作計畫。（國合會提供）

    國合會副秘書長謝佩芬今（3）日指出，國合會與索馬利蘭農業發展部（MoAD）上月15日在索國首都哈爾格薩（Hargeisa）舉行「種子產業發展計畫」啟動儀式，展開為期5年合作計畫，以提升索馬利蘭農業生產力與糧食安全。

    索馬利蘭農業發展部長Eng Abdirisak Ahmed Gaas致詞時指出，農業是索馬利蘭經濟發展的重要支柱，然而當地農民長期面臨氣候衝擊、生產力偏低，以及高品質糧食種子取得不易等挑戰。他感謝國合會系統性協助索馬利蘭強化農業基礎，提升自給能力。

    國合會駐索馬利蘭技術團長廖超烱表示，種子對提升農業產量、穩定農民收入具有決定性影響，本計畫將著重於品種試驗與在地評估，逐步建立完善的糧食種子生產與供應系統，確保農民能穩定取得高品質種子，強化農業生產韌性。

    謝佩芬指出，台灣與索馬利蘭自2020年起展開農業技術合作，過去5年聚焦蔬果生產與農民技術培訓，今年接續啟動「種子產業發展計畫」，將建立糧食種子檢測與品質管理實驗室、推動本地糧食種子生產與保存體系、強化品種試驗、引進氣候韌性作物、提供農民技術訓練與推廣服務，以及建立種子認證制度。

    謝佩芬進一步指出，國合會將借重台灣的農業技術與制度經驗，協助索馬利蘭建立可長期運作、在地延續的種子產業體系，強化索馬利蘭農業韌性。

