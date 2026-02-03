民進黨高市黨部全力應援 賴瑞隆：延續關鍵「第四棒」

賴瑞隆今專程拜訪民進黨高市黨部。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今拜訪民進黨高市黨部，與主委黃文益討論後確定市黨部鳳山辦公室即刻作為賴瑞隆競辦、並安排黨部人力進駐全力應援；賴瑞隆感謝相挺，宣誓要延續民進黨在高雄的關鍵「第四棒」。

賴瑞隆今上午專程拜訪市黨部，先與主委黃文益閉門會談，隨即與黨部執評委共同宣布，市黨部鳳山辦公室將首度轉為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆競選辦公室，並規劃市黨部人力進駐。

黃文益強調，黨部早在去年11月就決議，提供鳳山辦公室（鳳山行政中心旁）做為市長參選人競辦，鳳山辦公室前身為民進黨高縣黨部，過往常有黨員、鄉親穿梭其間，或者泡茶、或者分享地方大小事，是原高縣支持者情感聯繫的據點。

賴瑞隆則感謝市黨部相挺，並提到已邀請市長陳其邁未來擔任其競選總部主任委員，也會邀請民進黨高雄所有立委，協助各自選區的掌舵事宜；他從初選過後即持續走訪地方、拜訪議員，後續也會加快組職整合、凝聚團結戰力。

他特別感謝初選時的3位競爭對手，初選後均跟他聯繫致意，未來會把同志在初選時期的好政見納入其市長政見，要讓高雄建設持續邁進。

賴瑞隆更提到市長陳其邁主政時期的各項政績，將是民進黨爭取高雄鄉親支持的最佳利器，他則希望延續前市長謝長廷、陳菊、陳其邁的進步之路，擔綱高雄關鍵的「第四棒」。

