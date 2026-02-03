中配立委爭議延燒 謝志偉：放棄台灣國籍做得到

駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

列名民眾黨不分區立委名單的中配李貞秀今天將遞補就任立委，由於尚未出具申請放棄中國國籍證明，有官員坦言，主管機關內政部若認定就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料時，行政機關恐沒辦法配合；民眾黨痛批執政黨用出生地、血統論，赤裸裸的進行歧視打壓。對此，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉表示，既然放棄不了「中國」的國籍，可以試試放棄「中華民國/台灣」的國籍，他掛保證「邱主委會告訴你：作得到」！

謝志偉在臉書PO文表示，這個黨竟然好意思扭曲陸委會主委邱垂正的話「在現階段兩岸架構，沒有人作得到這件事」來當藉口，可知道邱垂正為什麼說「作不到」？因為「中華人民共和國」（後簡稱「中國」）視「中華民國」已滅亡，更視「台灣」為禁臠，所以不可能同意它的國民為了保留一個「不存在的國家」的國籍而同意其放棄「中國」的國籍。

請繼續往下閱讀...

謝志偉指出，因此，我國政府若「體諒」這位中配的處境而破例同意她不必放棄中國國籍即可就任公職，那不就是等於認同「中華民國的確不存在，而且台灣還必須被中國『收回』」的北京觀點」？天下有這個道理？請問國內哪個政黨（敢）作得到？

謝志偉續指，其實本案有解套的，既然放棄不了「中國」的國籍，可以試試放棄「中華民國/台灣」的國籍，我掛保證，邱主委會告訴你：作得到！相對於那個專制獨裁國家，我們這個自由民主國家絕對會尊重你的選擇，不會讓你失望！

謝志偉直言，而設若，你因為被這個自由民主國家所尊重而受到感動，所以不願放棄其國籍，那放棄公職亦是一個選擇，那我也掛保證，這個捍衛自由民主的國家同樣不會讓你失望。

