美參議院軍委會主席點名台灣在野黨 周軒：罕見打破民主國家共識

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）在X平台發文直言，對台灣在野黨在國會如此大幅削減總統賴清德的國防預算，令人失望。對此，政治工作者周軒表示，「他直接點名台灣的在野黨，我認為，這是相當強烈的訊號」。

針對韋克爾於X平台發文，周軒今於社群平台發文提及，韋克爾，共和黨籍參議員，美國聯邦參議院軍委會主席。今天早上，他在X上，直接開噴台灣的在野黨。「看到台灣的在野黨，在國會戲劇性的大幅刪減賴清德總統的國防預算，我非常失望。這筆預算最初的目的，是提供最迫切需要的武器系統。面對不斷升高的中國威脅，台灣的國會應該重新考慮。」

周軒直指，「以韋克爾的角色，他直接點名台灣的在野黨，我認為，這是相當強烈的訊號。一般而言，不同國家的民意機關彼此尊重，應該是正常民主國家的共識。但，今天美國打破這個共識了。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「直接跟我說，AIT甚麼時候要辦藍白」、「CIA出手吧，國民黨幾隻在美國的親人，真的那麼乾淨什麼都沒碰嗎？抓把柄的時機快到了」，粉專「蕪菁雜誌」留言解釋「美國聯邦參議院沒有議長制度，實際在run議事程序的是參議院多數黨領袖，下來最有實權的就是這些委員會的主席。美國的國會分工，參議院是主要負責軍事外交，眾議院則側重於日常庶政；參議院軍委會主席，是那種我們台灣人平常不會注意到他，但是實權不亞於任何一個政府部長的厲害人物」。

