藍營誰拚台中市長？江啟臣：要方向不要猜忌、要確定不要內耗

江啟臣到惠來里福德祠參加尾牙團拜及發送春聯。（記者歐素美攝）

下屆台中市長參選人選國民黨至今未定，支持者不安，爭取參選的立法院副院長江啟臣今天在豐原市場拜票時受訪說，他每天在基層走，聽到很多支持者和里長、民眾焦慮，大家都希望台中市長國民黨候選人相關作業快定出人選，讓所有人安心，他說大家需要的是方向，不是猜忌，需要的是確定，不是內耗。

江啟臣今天早上7點到豐原區圓環東路市場送春聯拜票，他接受媒體採訪時說，他每天在基層走，聽到很多支持者和里長、民眾焦慮，大家都希望台中市長國民黨候選人相關作業快定出人選，讓所有人安心，讓所有黨員同志和要參選人快就定位，為11月28日大選作準備，因為剩下10個月不到，時間不等人。

請繼續往下閱讀...

江啟臣說，現在狀況不明，大家才會焦慮，黨中央上週分別傳給他和楊瓊瓔委員提名協議內容，他看完後尊重黨中央協議內容，已簽署同意書回傳給黨中央，希望加快後續作業速度，消除基層焦慮和不安，大家都是國民黨的同志，需要的是方向，不是猜忌，需要的是確定，不是內耗，這是廣大黨員和支持者的心聲，他反應此心聲給黨中央。

針對國民黨台中立委黃健豪昨受訪時說，黨中央提出的協議方案是今年3月底前全民調決定，江啟臣表示，內容完全由黨中央說明，他不方便透露什麼，但當初台中市盧秀燕市長期盼決定人選時間已經過去，時間和內容安全要由黨中央說明。

江啟臣前天深夜在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。他和立委楊瓊瓔都積極爭取國民黨提名，參選下屆台中市長。

江啟臣表示，下屆台中市長提名時程及方式，尊重黨中央，應由黨中央來宣布。（記者歐素美攝）

江啟臣到豐原市場發放春聯。（記者歐素美攝）

江啟臣到豐原市場拜票發放春聯。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法