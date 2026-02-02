彰化謝家「白宮」爭議不斷！罷免志工憶：拉連署時鄉民眼神透露害怕

彰化縣議長謝典霖日前找來網紅開箱被戲稱為「衣鳯百貨」的七百多坪四連棟謝家豪宅，引發爭議。（民眾提供）

彰化縣議長謝典霖日前找來網紅開箱被戲稱為「衣鳯百貨」的七百多坪四連棟謝家豪宅，引發爭議。對此，罷免志工Kenny Chen表示，他們當時在溪州拉連署時，鄉民眼神中透露的就是「害怕」這兩個字，直呼，「這種氛圍真的太震撼我了！」

Kenny Chen在臉書發文表示，去年5月10日，他早上五點直奔彰化溪州郵局，同行夥伴一樣來自於各行各業，聽到揪團要搶救彰三區志工，通通自告奮勇都來了。「隨著我們慢慢走進溪州、水尾村比較農村的地區，遇到人本來就不容易，這裡的民眾比較純樸，頂多就是搖搖手說『免啦！』，然而，我們遇到最多的回應是：『歹勢啦，我很怕被查到！』或是『歹勢啦，我不敢寫，怕資料洩漏出去！』」

他指出，鄉民眼神中透露的就是「害怕」這兩個字，他雖然知道地方資源被壟斷，卻無力面對，「我可以很明顯感受到他們『懼怕某個勢力』的氛圍，跟北部很不一樣，這裡要花10-20分鐘，才有可能說服讓一位民眾填寫連署書，而北部可能只需要1-2分鐘」。

他直呼，「這種氛圍真的太震撼我了！那種似乎是刻劃在DNA上的懼怕，這比我們在街上被叫囂、被辱罵還要令人心痛」。原來，在台灣這塊土地上還存在被威權統治所留下的遺毒，讓人民害怕到只能自我審查什麼事不能做，我們這種外地人不會懂的。讓他感嘆，「追尋這個問題的過程就是這個問題的答案吧！」

