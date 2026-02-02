中配李貞秀明將就職立委 王定宇搬法條解釋：違反國籍法

民眾黨的李貞秀將於明（3日）就職我國立委。（資料照）

民眾黨的李貞秀將於明（3日）就職我國立委，不過其中配身分引發的爭議至今還在延燒。對此，民進黨立委王定宇搬出法條解釋，並強調，「違反我國國籍法，就是不能擔任公職！」

王定宇在臉書發文表示，根據內政部2019年所做函釋，當事人於就職前已辦理放棄外國國籍，依「國籍法」第20條第4項規定，得於就職之日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，惟如未及於就職前辦理（放棄）外國國籍，則不得於就職後補辦放棄外國國籍。

請繼續往下閱讀...

王定宇解釋，這個條文的意思是，一、就職「前」就必須要辦理放棄他國國籍。二、如果就職前有辦理放棄他國國籍的證明文件，則可以容許在就職一年內取得完成放棄國籍證明文件。三、如果在就職前沒有提出辦理放棄，不得於就職後補辦。

王定宇強調，「違反我國國籍法，就是不能擔任公職！」中國籍人士李貞秀若未在就職前辦理放棄中國籍，依我國法律就是不能就職，也不能就職後補辦。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「內政部要強硬」、「直接解職就對了」、「理應不能當國會議員與公務人員，外國人就是不能在公務機關工作法條明文規定」、「明明有充份時間回原國籍辦理放棄原戶籍，明確代表當事人故意挑釁不效忠台灣目前憲法法律」、「守法都做不到有什麼資格當立法委員」、「還可以當一年，一天都不應該」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法