    首頁 > 政治

    「頑童」台中開唱遭抗議太吵道歉 江肇國怒批：盧市府錯誤決策

    2026/02/02 22:19 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    嘻哈天團「頑童MJ116」1月31日、2月1日首度於台中洲際棒球場開唱，不過卻數度被附近鄰居抗議太吵，也讓頑童向市民道歉，並稱「希望大家不要再生氣，我們明天唱完就走，短期內不會再回來」。對此，台中市議員江肇國怒批，「盧秀燕錯誤的政治決策與行政怠惰，才是台中人沒辦法在台中看演唱會的真正原因！」

    江肇國在臉書發文表示，前兩天頑童MJ116在台中開唱，吸引5萬人湧入，為台中帶來難得的演唱會熱度，但卻因為噪音投訴，「頑童」稱短時間內不會再回到台中演出。「坦白說非常可惜，但事實上洲際棒球場本來就不是舉辦大型演唱會的最佳場地，近10年來也只有五月天在洲際開唱」。

    江肇國指出，今天發生的狀況，不只讓周邊居民承受影響，也讓歌手、樂團卻步，最後受傷的，是連演唱會都沒得看的歌迷，形成在地居民、表演者、歌迷三輸的局面，而這個問題的根源，就是盧市府錯誤的決策。

    他認為，台中巨蛋在盧秀燕市長上任後，基於政治考量更改場址，導致整體規劃全面延宕，不僅8度流標，預算也從原本的65億暴增到99.98億（而且還只是「蛋殼」），如果加上內部裝修，至少還要再增加24億。

    江肇國說，市民等了8年，連一座巨蛋都蓋不好，結果盧市長在卸任前卻又拋出「超巨蛋」的口號，用一個更遙遠、更未知的計畫來包裝另一個還沒兌現的承諾。台中的演唱會本來就少得可憐，市民想聽一場大型演出，只能往南北二路奔波。怒批，「錯誤的政治決策與行政怠惰，才是台中人沒辦法在台中看演唱會的真正原因！」

