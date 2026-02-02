為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝典霖曾開箱千萬球員卡、鋼鐵人 被問錢哪來？ 跩回：去問我爸

    2026/02/02 22:07 即時新聞／綜合報導
    謝典霖有許多要價不斐的收藏。（擷取自謝典霖臉書）

    彰化縣議長謝典霖日前找來網紅開箱被戲稱為「衣鳯百貨」的七百多坪四連棟謝家豪宅，引發爭議。不過謝典霖2024年就曾在臉書大方分享自己年輕時珍藏的NBA球員卡，其中最貴的一張竟要價4、50萬美金（約1264萬至1580新台幣），被問到為什麼年紀那麼小就有錢買這些收藏時，謝典霖也跩回，「去問我爸」，引發網友討論。

    相當喜歡籃球的謝典霖2024年就曾在臉書發影片分享，自己有許多珍藏的限量版NBA球員卡，卡上還有NBA傳奇球員包括麥可喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、布萊恩（Kobe Bryant）的親筆簽名，而每張卡的售價都是動輒5、6位數，當中也包括世界限量只有9張，要價20萬美金（約台幣632萬）的球員卡。

    他也分享，當中最貴的卡要價4、50萬美金（約1264萬至1580萬新台幣），如今市值更可能突破百萬美元，而收藏中引人注目的還有正版漫威授權的精裝版鋼鐵人模型，還可以讓人穿進去，要價38萬8千元台幣。當被問及為什麼自己年紀那麼小卻有錢買這些收藏時，謝典霖也不避諱地跩回，「去問我爸」，讓許多網友直呼羨慕。

