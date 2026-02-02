為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖縣議會臨時會開議 議長陳毓仁：預算花在刀口上

    2026/02/02 20:41 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣議會臨時會開議，議長陳毓仁確定嚴格把關預算原則。（澎湖縣議會提供）

    澎湖縣議會第20屆第19次臨時會，今（2）日正式開議，至2月6日止，為期5天，議長陳毓仁強調預算花在刀口上，該花則花、該刪則刪，一切以民生福祉為依歸，絕對會嚴格監督預算編列及執行，讓澎湖建設及福利更好，絕不會亂刪預算。

    今年澎湖縣政府預算，除了例行性、延續性經費外，在基礎設施部分，山水漁港規劃、漁港疏浚維護及修建、馬公第二漁港遊艇泊區新建及加油碼頭改善、補助鄉市公所道路修復等，增列2億元，湖西中西及西溪活動中心各補助1千餘萬元。在觀光文化部分，花火節和冬季軍事主題活動增加2千萬、文化局化石館-澎湖水道考古博物館實境體驗2300萬、無形文化乞龜民俗推廣300萬。

    在醫療照顧救護部分，案山公共托嬰中心新增2642萬，補助鄉親接種帶狀皰疹疫苗1857萬、凍卵補助265萬、補助三軍強化高壓氧照護量能165萬，補強消防設備增置的無人機、採證器275萬等。在討論及審議期間，澎湖縣議會議員對於各鄉市、村里社區的意見，充分反映給縣府團隊，希望在縣長陳光復的領導下，各位主管珍惜預算，以品質和效率拿出貼近民意、務實為民服務的貢獻。

    元宵更是澎湖縣比美北天燈、南蜂炮、東寒單的重要無形文化節慶，緊接著還有花火節。像是花火節的建議，議會有許多討論，縣府增加1800萬預算，旅遊處有信心，期待今年能擦出最亮麗的火花，但百般不願回顧，也要提醒務必切記去年花火節之痛，勿再重蹈覆轍。

