中配李貞秀將進內政委員會！黃捷點出民防、海巡機敏資訊疑慮

民進黨立委黃捷呼籲，李貞秀應儘速依國籍法辦理放棄中國國籍，若未完成立法院應依規定予以免職。（資料照）

中配出身的民眾黨籍李貞秀將於明日就職立委，並預計進入內政委員會；內委會可審內政部、陸委會及海委會（海巡署）等單位預算，並可對這些部會行使質詢權、調閱、調查及聽證等權，由於李尚未放棄中國籍身分，引發質疑。對此，民進黨籍內政委員會立委黃捷呼籲，李貞秀應儘速依國籍法辦理放棄中國國籍，若未完成立法院應依規定予以免職。

黃捷接受本報訪問時表示，內政委員會具有民防、警消、海巡等機敏性資訊及防衛工作，應採最高國安標準檢視，絕不容許立法委員具有雙重國籍、對於效忠國家懷有貳心。

黃捷呼籲，李貞秀應儘速依照國籍法辦理放棄中國國籍，若未完成立法院應依規定予以免職，在野黨應以國家利益為重，相關行政機關也必須加強保密機制，維護機敏資訊不外流。

內政部則表示，本部將依據國會聯繫既有制度及專業評估，審慎因應立法院監督作業，落實各項國安維護措施，杜絕機敏資訊外流風險，在維護立法院監督與國家安全之間取得適當平衡。

