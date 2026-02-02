為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    已送「退出中國籍申請表」給李貞秀！內政部：若就職前未辦理應解職

    2026/02/02 18:51 記者林哲遠／台北報導
    內政部今表示，已於下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀（見圖）國會辦公室，並函請李提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本。（資料照）

    內政部今表示，已於下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀（見圖）國會辦公室，並函請李提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本。（資料照）

    中配出身的民眾黨籍李貞秀將於明日在立法院宣誓就職，內政部今表示，已於下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室，並函請李貞秀女士提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本，若李貞秀未及於就到職前辦理放棄外國國籍，立法院即應予以解職。

    內政部指出，原中國大陸人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合「兩岸條例」第21條在台設籍滿10年之規定，當選後就（到）職前，亦與一般國人相同，須符合國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職之資格規定，兼具我國以外國籍者擬任立法委員時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。

    內政部強調，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，依據中共國家安全法、國家情報法及反間諜法等法律規定，中國大陸人民負有配合該國情報單位要求提供情報義務。倘原中國大陸人民在台擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和該國國籍，即會面臨法律義務上之衝突，亦可能因擔任我國民選公職而遭中共政權要求提供相關線索及證據。因此國籍法第20條規定，除維護我國國家利益外，亦保護渠等擔任民選公職可能面臨之矛盾及風險。

    內政部說明，倘立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條之意旨。立法院就立法委員有無國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。

    內政部表示，已於115年1月30日函請李貞秀女士確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，復於今日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任對外表示，李貞秀女士已向該國申請放棄國籍，本部作為國籍法主管機關，再於同日函請李貞秀女士提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本予本部，以作為處理國籍案件之參考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播