為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀質詢台灣官員恐成習近平統戰樣板！張宏陸籲政府拿出態度

    2026/02/02 19:07 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委張宏陸要行政部門拿出魄力、拿出態度處理民眾黨籍李貞秀尚未申請放棄中國國籍問題。（記者林哲遠攝）

    民進黨立委張宏陸要行政部門拿出魄力、拿出態度處理民眾黨籍李貞秀尚未申請放棄中國國籍問題。（記者林哲遠攝）

    中配出身的民眾黨籍李貞秀將於明日在立法院宣誓就職，但李尚未申請放棄中國籍證明引發爭議。民進黨立委張宏陸今直言，依法李貞秀沒有辦理放棄中國國籍，就不能擔任立委，行政部門應該拿出魄力、拿出態度。否則，當李貞秀未來真的站上質詢台，恐讓中共操作「中國人能在台灣當立委、質詢台灣官員」輿論，讓國際社會誤解台灣就是中國的一部分。

    根據「國籍法」規定，中華民國民參選公職當選者，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，否則不得繼續擔任公職。

    張宏陸接受本報訪問時表示，法律明文規定若李貞秀沒有辦理放棄中國國籍，就不能就職擔任立委，政府就應該拿出魄力來，李貞秀依法就不能當立委，還可以讓她到什麼委員會？明天李貞秀就要舉辦就職典禮，到今天行政部門都沒有出來表示態度嗎？

    「難道要讓李貞秀站上質詢台質詢嗎？」張宏陸示警，此舉將讓台灣釋出一個訊息，讓中國領導人習近平說：「你看我中國人就是在台灣的立法院質詢台灣的官員，你可以說台灣不是中國的嗎？」

    張宏陸補充，若李貞秀順利當上立委，國台辦未來將怎麼操作輿論可想而知，恐怕就會跟全世界講說：「你看我中國人，還不是當了台灣的立委，還在內政委員會質詢！」將讓國際社會誤解台灣就是中國的一部分。

    張宏陸強調，這是茲事體大的問題，不單涉及內政、機密資訊等，讓一個敵對國家的人來當立法委員已是更嚴肅的問題。他認為，所有的部會不是只有內政部該硬的時候就要做，應該直接拿出李貞秀中國籍的證明來一槍斃命，不要只有嘴巴講，要拿出一個態度來，人民才會相信這個政府。

    另，針對中選會昨公告民眾黨提名的原籍中國人士李貞秀，遞補當選民眾黨不分區立委，張宏陸直言，內政部難道沒有依據「國籍法」相關規定及李貞秀尚未辦理放棄中國籍，要求中選會不能公告嗎？現在是政府自己本身就沒態度，「雖然我是執政黨的立委，但行政部門應拿出態度，該怎麼做就怎麼做！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播