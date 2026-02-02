蕭旭岑率團訪中「產業交流」 周軒質疑：我們要跟中國合作什麼？

國民黨副主席蕭旭岑在桃園機場受訪時表示，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，是此行重要的使命。（記者朱沛雄攝）

國民黨副主席蕭旭岑今（2日）率團訪問中國，3日將在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，並帶專家學者一同前往，要與中國進行產業交流。對此，政治工作者周軒質疑，「我們到底要跟中國合作什麼？」

周軒在臉書發文表示，今天蕭旭岑率團到北京進行「國共智庫論壇」，早上在桃園機場出發時，他曾經點出，這一次國民黨要跟中國「交流」的產業，主要有「觀光產業、精密機械、醫療，以及各項能源、防災」，並說，「要看看中國在這些產業上面，能不能跟台灣這邊有合作的機會」。

周軒指出，「讓我提醒一下，這事情可是相當嚴重的」。台灣的精密機械產業，在全球排名可以說是前十跑不掉，更不要說，台灣的精密機械是可以用來製造衛星跟飛彈的，這一點，美國知道，烏克蘭也知道，中國更不會不知道。

他質疑，台灣的醫療無論是在科技還是品質上面，也是全世界名列前茅的，中國的醫療則是一個黑影重重的狀態，「更不要提大家提到中國的醫療，第一時間會想到的是什麼？能源跟防災就更不要講了，這是台灣國安關鍵基礎設施的兩大支柱，我們到底要跟中國合作什麼？」

周軒強調，「最重要最重要的一點是，台灣剛剛跟美國談定15％的關稅協議，雖然立法院還沒審，可是美國需要台灣的地方，恰好就是台灣是可以幫助美國減少依賴『紅色供應鏈』的主要盟友」。他吐槽，「然後國民黨現在帶了台灣一堆『各產業專家』，說要去跟中國談『產業合作』？我怎麼想都覺得氣味不太對」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這些人都不認同台灣了，又怎會讓中國跟台灣合作，偷取台灣機密給中國換取好處才是真的啦」、「中國很多產業製作技術不見得比台灣差，但台灣核心技術只要流出，基本上就不用玩了」、「這些產業台灣技術都優於中國，到底要交流什麼」、「去了技術被偷光光」、「間諜賣國團」。

