波蘭駐台辦事處長畢爾斯基首訪高雄 陳其邁盼多元合作

高雄市長陳其邁（右）向畢爾斯基（左）分享高雄近年城市發展及與波蘭的頻繁互動。（行國處提供）

波蘭台北辦事處長畢爾斯基今由波蘭投資貿易局台北辦事處首席代表吾志遠陪同，首度拜訪高雄市政府，市長陳其邁熱烈歡迎畢爾斯基處長到訪，表示近年高雄與波蘭互動頻繁，期盼未來在經貿、文化與教育等領域持續拓展實質交流，深化台波友誼。

陳其邁指出，高雄與波蘭城市關係近年蓬勃發展，去年9月，副市長羅達生率團訪問波蘭，與格丁尼亞市正式締結姊妹市，並簽署經濟合作及教育交流備忘錄；高雄同時與波茲南市簽署城市合作備忘錄、與卡托維茲市簽署友好宣言，在教育、經貿及智慧城市等領域推動多元實質合作。

請繼續往下閱讀...

文化交流方面，波蘭台北辦事處於2024及2025年兩度與高雄合作，邀請波蘭國寶級爵士歌手Anna Maria Jopek來高雄演出，並舉辦爵士工作坊與在地音樂人交流；去年更首度於大東文化藝術中心辦理戶外音樂會，獲市民熱烈回響，展現雙方在文化藝術領域的緊密合作成果。

畢爾斯基感謝高市府熱情接待，表示波蘭正積極發展半導體及高科技產業，而高雄是台灣重要的科技產業重鎮，期盼透過深化交流，共同面對國際挑戰。

吾志遠則指出，波蘭為歐盟國家中提供外資投資獎勵措施完善的國家之一，過去曾到訪高雄，對近年城市建設與創新發展成果印象深刻，認為高雄已逐步成為台灣重要的創新樞紐，期待雙方持續深化合作。

波蘭投資貿易局台北辦事處吾志遠首席代表分享過去在高雄市生活的經驗，肯定高雄的進步。（行國處提供）

高雄市長陳其邁（左三）接見上任後首度訪高的波蘭臺北辦事處處長畢爾斯基，雙方就經貿、文化與教育等領域合作交換意見。（行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法