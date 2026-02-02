台灣基進成立「軍人事務部」 退將讚：為國安對症下藥

台灣基進新任秘書長今就職，由備役空軍上校馬依翔（中）接棒吳欣岱（左）擔任秘書長。（記者黃靖媗攝）

台灣基進今日宣布成立「軍人事務部」，並完成新舊任秘書長交接。新任秘書長馬依翔表示，軍人事務部將重塑軍隊忠誠信仰、促進軍人軍眷尊嚴權益、提升全社會民間防衛韌性；退將余宗基認為，台灣基進成立軍人事務部是開創國內政黨先河，以政策落實理念，也為國家安全對症下藥。

台灣基進今日舉行秘書長就職暨「軍人事務部」成立記者會，由備役空軍上校馬依翔接棒北市議員參選人吳欣岱擔任秘書長，馬依翔也宣示，台灣基進將成立軍人事務部。

台灣基進黨主席王興煥表示，新任秘書長馬依翔為備役上校，具國安與學術專業，將為基進的民防與國防政策注入實務能量；成立軍人事務部是為重建軍人對台灣的忠誠與認同，讓台獨政黨與愛台軍人建立信任，共同守護台灣。

新任秘書長馬依翔指出，台灣軍隊應效忠的對象不是過時的「黃埔精神」，而是台灣人民與自由民主制度，當軍人真正認同自己效忠的是人民與民主，就能更堅定抵禦外來威脅與內部滲透，台灣基進成立軍人事務部，正是要完成這項轉變，重塑以台灣為核心的忠誠信仰，推動國防與反滲透政策，保障軍人與軍眷權益，並強化全民防衛韌性。

馬依翔強調，台灣基進主張「挺軍人、改制度」，讓軍人不是工具，而是有尊嚴的守護者；讓國防不是口號，而是全社會共同撐住台灣未來的力量。

總統府資政姚嘉文表示，本土政權敵視軍人是過去的偏見，過去的民主運動反對的是戒嚴軍政與警備總部，且台灣民主化以後軍人的專業素質有顯著提升，欣見台灣基進引進國防專業人才。

前國防大學政戰學院院長、退將余宗基表示，台灣基進成立軍人事務部是開創國內政黨先河，不僅以政策落實理念，更以專責單位推動保障台灣安全、強化國防戰力、促進軍人與農民權益、提升社會防衛韌性等4大宗旨，為國家安全對症下藥。

「鷹爸」徐柏岳則強調，軍人愛國本是義務，卻常被「行政中立」錯誤壓制，反而讓親中言論滲入軍中，軍事改革應重建軍人對台灣的認同與尊嚴，他也指出，鳳山軍校源自美國維吉尼亞軍校精神，轉型正義應回歸正本清源，必須清楚界定「中國人可為親人，台灣是家人，而中國共產黨就是敵人」。

台灣基進今舉行秘書長就職暨「軍人事務部」成立記者會。（記者黃靖媗攝）

