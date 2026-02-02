賴清德民調黃金交叉！胡采蘋點關鍵變數：一定會「鑽石交叉」

賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」。（資料照）

美麗島電子報今天發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，而執政滿意度也快出現黃金交叉。對此，財經網紅胡采蘋認為，「如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，根據美麗島一月國政民調，賴清德總統信任度黃金交叉，信任46.9％、不信任43.3％；執政滿意度均勢，滿意46％、不滿意48％，很快就要黃金交叉。而卓榮泰院長執政滿意度黃金交叉，滿意43.2％、不滿意42.3％。她稱，「目前滿意度已經回到四月以後、六月之前，就是對等關稅第一波談判膠著的時期」。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋指出，上個月賴總統滿意度上升5.4％、卓院長滿意度上升5.1％、民進黨好感度上升5.6％。「這就是台美關稅協議的結果，之前我已經講過了，工具機產業3萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業5萬人，隨便查三個最優惠地位產業就是30-40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少票」。

她分析，百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化佔一半，「那些說要擋的人，你們千萬不要不出來擋欸，這就是數學」，她解釋，「賴、卓、民進黨滿意度上升5％-6％，2300萬人乘以5％是115萬人，乘以6％是138萬人」。

胡采蘋解釋，「你知道多出的這一百多萬人是誰嗎？你們真的覺得百萬傳產員工分不出來誰在為國家做事嗎？」台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。

她指出，如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20％中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。

胡采蘋認為，只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持。「繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法