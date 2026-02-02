黃仁勳訪台未會蔣萬安 綠營批北市府蹭熱度「漏氣到極點」

台北市長蔣萬安表示，非常期待很快再次跟黃仁勳見面。（記者王藝菘攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台，未如台北市政府期待與市長蔣萬安會面，更未安排到北士科走走看看，民進黨籍議員簡舒培說，「漏氣到極點」。輝達總部落腳台北，是歷年累積下來的城市條件，是天時、地利、人和，不是蔣的功勞，奉勸停止消費輝達、黃仁勳。國民黨籍議員游淑慧認為，未必非要安排官方會面，最重要的是投資計畫如期進行，讓輝達感受到台灣和台北的誠意就行。蔣昨受訪表示，雙方都有保持聯繫，非常期待很快再次見面，時間看黃仁勳的行程安排。

台北市政府在去年十一月廿四日與新壽正式簽訂T1718解約書並完成塗銷地上權後，蔣十二月初就公開表示，十一月透過電子郵件邀請黃仁勳來參加簽約儀式，後來與輝達全球不動產副總裁艾克曼會面時，也再次邀黃來台灣參加輝達尾牙時，參加簽約儀式，並經媒體大篇幅報導；但黃仁勳昨離台，前一晚再與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層聚餐，馬不停蹄的行程並未包含與蔣萬安見面。

簡舒培說，蔣不是沒有等到黃，而是黃從頭到尾沒安排跟市府簽約這行程；蔣跟李四川無疑是想蹭黃熱度，卻完全沒有掌握狀況，被重重的打臉，「漏氣到極點」。她說，輝達海外總部落腳台北，是因為台北是首都，占盡天時、地利、人和，歷屆累積下來的城市條件，不是蔣萬安的功勞；輝達是台灣的資產，不是蔣萬安的資產，也不是李四川去選新北市的伴手禮，奉勸蔣、李停止消費輝達、消費黃仁勳。

民進黨籍議員何孟樺認為，從黃仁勳落地受訪時的尷尬與客套，能看出市府未與輝達談妥。這不讓人意外，因蔣上任三年來，一以貫之「蹭」，如大巨蛋啟用，先高調放話泰勒絲「可能」會來；又像麟洋奧運金牌時，將室內自由車場改規劃建國際羽球場，現在又傳出要給輝達做第二總部。「宣傳很澎湃，現實剩雞肋」，已成為三年來台北市政的日常。

民進黨籍議員林延鳳表示，蔣想透過輝達簽約跟黃仁勳見面來為自己與李四川造勢，但牌不在市府手上。對黃仁勳來說，跟張忠謀及供應鏈合作夥伴見面更重要，且以輝達這樣的國際企業，黃仁勳只要確保政府已承諾用地及了解期程，其他細節分工由公司處理即可，他時間寶貴，也不一定要親自出席簽約儀式。這也是蔣市府比輝達著急的原因。

國民黨籍議員游淑慧認為，見不見面主隨客便，黃仁勳是全球知名的CEO，到處飛來飛去，台北雖是他重點投資城市，但未必來到台灣就得要安排官方會面。最重要的是投資計畫如期進行，讓輝達感受到台灣和台北滿滿的誠意就可以；國民黨議員曾獻瑩則說，黃表示未來將再度來台並有意與蔣萬安會面，這已是對台北的肯定。

民眾黨議員林珍羽說，事務性的前置作業由市府跟投資方循序漸進完成就可以，沒有非要請黃仁勳來簽約，何況簽約的是子公司，並非母公司。蔣跟黃合體的恰當時間點，應是在總部落成或總部進駐時。

