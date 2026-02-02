賴清德轟藍白「希望國人評評理」 藍：餐廳端出沒煮熟的菜 還怪客人吃太慢

國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

總統賴清德今（2日）表示，中央政府總預算案持續卡關，但立法院強行表決通過修正黨產條例等法案，希望全民評評理；他也請託立法院長韓國瑜發揮功能，讓總預算案盡速完成審議，國防特別預算也能夠儘速通過。對此，國民黨團書記長林沛祥說，立法院三讀通過的法律，行政院選擇不編預算，一邊又急著要立法院「速審通過」，這就好像餐廳端出沒煮熟的菜，還怪客人吃太慢；這種惡質的商家，應該是要受到全體消費者（國民）給唾棄的，怎麼還敢大剌剌的說自己好棒棒？

國民黨團首席副書記長許宇甄也說，賴清德今日的談話完全沒有國家元首的高度，通篇發言錯誤百出，甚至將正常的國會修法貼上標籤，這種政治操作的手法與政論節目的「名嘴」無異，只剩下打嘴炮與抹黑，令人感到極度遺憾。

許宇甄指出，賴清德口中所謂的「國民黨再擁有黨產」完全是假議題，救國團非國民黨附隨組織，何來回歸黨產之說？至於《衛廣法》與《立法院組織法》的修正，皆是為了完善媒體制度與國會運作的法治工程，絕非賴清德口中抹黑的「因人設事」。

許宇甄再嚴正駁斥，賴總統對於總預算的發言，根本是倒果為因、惡人先告狀！總預算之所以無法順利審查，根本原因在於行政院帶頭違法，不依法編列已三讀的「軍人加薪」及「提升警消的退休金替代率」之預算。許宇甄質問，立法院的職責是依法審查預算，若行政院送來的預算案本身就違法漏編、無視法律規定，立法院又要如何審查？賴清德身為總統，不回頭去糾正卓榮泰內閣的違法亂紀，反而指責堅持法治底線的在野黨，這種是非不分的態度，才是國家空轉的最大元兇。

針對賴清德說要「請全民評評理」，許宇甄表示，台灣人民的道理講得很清楚，是賴清德自己裝睡叫不醒。大罷免以32:0 的懸殊比例慘遭民意封殺，這難道不是人民對民進黨操作政治、仇恨的否定？人民期待的是立法院發揮監督制衡的功能，而不是看著行政權無止盡地對抗國會。

許宇甄進一步抨擊，當行政院長卓榮泰搞出「不副署」這種毀憲亂政的作為，遭到民調強力否決時，賴清德不但沒有踩煞車，反而是設宴款待綠營立委，成為推動不副署「定海神針」，擺明了就是要跟主流民意對幹。

許宇甄指出，最新的《美麗島電子報》民調顯示，賴清德的執政不滿意度仍舊高於滿意度，人民的裁判已經非常清晰。面對如此清晰的民意訊號，賴清德充耳不聞，繼續躲在同溫層裡取暖。

許宇甄呼籲，賴清德總統應儘速放下心中的「我執」與鬥爭思維，停止對在野黨的政治攻擊。放下手中那把挑起內鬥的屠刀，真正尊重國會的職權，與在野黨攜手解決國家面臨的問題，不要再當一個只會噴政治口水的「名嘴總統」。

