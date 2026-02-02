巴拿馬國會議員連2年組團訪台 探尋合作新面向

巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行秘書培瑞茲（José Antonio Pérez）與跨黨派國會議員訪團一行7人今訪台。（外交部提供）

巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行秘書培瑞茲（José Antonio Pérez）與跨黨派國會議員訪團一行7人今（2）日至6日訪台。外交部指出，訪團將晉見副總統蕭美琴、拜會陸委會、竹科、國家太空中心（TASA），探尋促進雙方交流合作的新面向。

外交部說明，巴拿馬跨黨派國會議員訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴、拜會立法院、陸委會、衛福部健保署、國合會，並參訪新竹科學園區、國家太空中心、高雄軟體園區、高雄港及高雄駁二藝術特區等，透過實地參訪瞭解台灣民主多元社會、政經發展現況及半導體等高科技產業在全球非紅供應鏈扮演的關鍵角色，持續探尋促進雙方交流合作的新面向。

外交部指出，巴拿馬與我國分別為美洲及亞太地區重要航運樞紐，兩國經貿連結緊密，台灣在去年已成為巴拿馬出口商品僅次於美國的第二大出口目的國，未來商機無限。

外交部表示，本次是巴拿馬國會連續兩年有跨黨派國會議員組團訪台，經由國會交流強化兩國互動，持續為雙方未來朝向務實及開放態度，尋求互惠共榮的合作機會奠定基礎。

