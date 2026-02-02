為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    巴拿馬國會議員連2年組團訪台 探尋合作新面向

    2026/02/02 17:19 記者黃靖媗／台北報導
    巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行秘書培瑞茲（José Antonio Pérez）與跨黨派國會議員訪團一行7人今訪台。（外交部提供）

    巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行秘書培瑞茲（José Antonio Pérez）與跨黨派國會議員訪團一行7人今訪台。（外交部提供）

    巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行秘書培瑞茲（José Antonio Pérez）與跨黨派國會議員訪團一行7人今（2）日至6日訪台。外交部指出，訪團將晉見副總統蕭美琴、拜會陸委會、竹科、國家太空中心（TASA），探尋促進雙方交流合作的新面向。

    外交部說明，巴拿馬跨黨派國會議員訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴、拜會立法院、陸委會、衛福部健保署、國合會，並參訪新竹科學園區、國家太空中心、高雄軟體園區、高雄港及高雄駁二藝術特區等，透過實地參訪瞭解台灣民主多元社會、政經發展現況及半導體等高科技產業在全球非紅供應鏈扮演的關鍵角色，持續探尋促進雙方交流合作的新面向。

    外交部指出，巴拿馬與我國分別為美洲及亞太地區重要航運樞紐，兩國經貿連結緊密，台灣在去年已成為巴拿馬出口商品僅次於美國的第二大出口目的國，未來商機無限。

    外交部表示，本次是巴拿馬國會連續兩年有跨黨派國會議員組團訪台，經由國會交流強化兩國互動，持續為雙方未來朝向務實及開放態度，尋求互惠共榮的合作機會奠定基礎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播